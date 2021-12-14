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  • Кроссовер BMW X5 растянут и сошлют в Китай, не дожидаясь рестайлинга

Кроссовер BMW X5 растянут и сошлют в Китай, не дожидаясь рестайлинга

14.12.2021 200 0 0

Компания BMW наращивает своё присутствие в Китае и в 2022 году локализует здесь на совместном предприятии с Brilliance кроссовер Х5 текущего поколения G05, но не такой, как во всём мире, а с увеличенной на 130 мм колёсной базой.

 

Совместное предприятие BMW Brilliance Automotive (BBA) в Шэньяне заработало в 2003 году, сейчас оно производит для китайского рынка эксклюзивный седан 1 серии (F52), удлинённые версии седанов 3 серии и 5 серии, удлинённый компактный кроссовер X1, купеобразный компактный кроссовер Х2 и среднеразмерный кроссовер Х3. У последнего есть электрическая версия iX3, которая в отличие от остальных моделей продаётся не только в Китае, но и идёт на экспорт в Европу.

В ближайшие месяцы китайский рынок получит электрический седан 3 серии, который получит обозначение i3 (на глобальном рынке так называется субкомпактный электрический хэтчбек). Ещё одна грядущая эксклюзивная новинка — растянутый кроссовер X5 с приставкой L, о котором китайские СМИ сообщали ещё на прошлой неделе, а вчера официальный представитель BMW подтвердил агентству Reuters, что Х5 действительно пропишется в Китае — старт производства намечен на второй квартал следующего года.

Момент для локализации выбран странный: нынешний Х5 поколения G05 дебютировал летом 2018 год и, по идее, в течение ближайшего года пройдёт через рестайлинг — можно было бы его дождаться и только после этого готовить штампы и прочую оснастку, но, видимо, потенциальный спрос такой, что можно не ждать — затраты окупятся.

По данным Automotive News, BMW с 2018 года продаёт в Китае кроссоверы Х5, собранные в Таиланде (их можно ввозить в Китай беспошлинно), но мощность тайской площадки не в состоянии удовлетворить растущую потребность китайцев в Х5, поэтому было принято решение наладить его сборку на BBA и заодно увеличить колёсную базу.

Согласно материалам, размещённым на сайте министерства промышленности КНР, колёсная база BMW X5L составляет 3105 мм (+130 мм по сравнению с глобальной версией), габаритная длина — 5060 мм (+138 мм). Получается, что по колёсной базе китайский X5L догнал флагманский трёхрядный кроссовер Х7, но последний всё же чуть длиннее — 5151 мм.

Для BMW X5L заявлены две бензиновые полноприводные модификации: xDrive30Li (2,0 л, 272 л.с.) и xDrive40Li (3,0 л, 370 л.с.), обе идут в сочетании с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Цены на удлинённый кроссовер китайский сборки пока не объявлены, стандартный из Таиланда стоит сейчас в Китае от 699 900 юаней (8,1 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Добавим, что по итогам первых трёх кварталов этого года Китай стал крупнейшим потребителем автомобилей BMW в мире: по данным самой компании, продано 669 637 автомобилей (+19,6% по сравнению с январём-сентябрём 2020-го). В это число помимо, собственно, BMW, локализованных и импортных, входят импортные Mini, но их доля пока ничтожна (после локализации на совместном предприятии с Great Wall это изменится). Всего марка BMW (уже без Mini) продала в мире за первые три квартала 1 703 080 автомобилей, то есть на китайский рынок приходится более трети всего объёма. В общем, не стоит удивляться, что китайские вкусы и предпочтения при проектировании новых моделей BMW будут учитываться всё больше, а ассортимент эксклюзивных моделей для Поднебесной наверняка расширится.

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