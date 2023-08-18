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  • Кроссовер Buick Encore Plus: рестайлинг и четыре цилиндра вместо трёх

Кроссовер Buick Encore Plus: рестайлинг и четыре цилиндра вместо трёх

18.08.2023 98 1 0

Новую приставку в названии в Китае обрел компактный кросс Encore GX, кроме того, там модели досталась бензиновая турбочетверка 1.5. А вот в Штатах паркетник сохранил и прежний индекс, и турботройки 1.2 и 1.3.

На фото минпрома КНР рестайлинговая пятидверка Buick Encore GX засветилась еще прошлой осенью. Однако дебютным рынком для такого SUV стали США (у местных дилеров машины появились весной 2023-го), хотя именно Китай в последние годы первым получает все премьеры марки. Дело в том, что в Штатах Encore GX является бестселлером Бьюика, в Поднебесной же он спросом не пользуется: в году нынешнем продажи кросса там даже поставили «на паузу», убрав модель с потребительского сайта бренда. И вот паркетник возвращается в Китай – в модернизированном виде. Только теперь его позиционируют в качестве «совершенно нового компактного SUV» с именем Encore Plus. Ну и напомним, что исходная модель в строю с 2019 года, это ближайший родственник кроссовера Chevrolet Trailblazer, который, к слову, в КНР тоже провалился (паркетник Шеви из Китая в итоге ушел).

Buick Encore Plus для Китая

Внешность Buick Encore Plus изменена в соответствии с новым фирменным стилем марки: кросс получил «акулий нос» и двухэтажную головную оптику (сверху расположены изогнутые ходовые огни, блоки основных фар идут ниже). Другими также стали радиаторная решетка и передний бампер. У задних фонарей прежняя форма, но начинка – иная. В Америке Encore GX после рестайлинга также обрел «роскошную» версию Avenir, но для китайского Encore Plus такая не анонсирована – по крайней мере, пока.

Длина «поднебесного» Плюса равна 4458 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1644 мм, колесная база – 2640 мм. Кроссу положены 17- или 18-дюймовые колеса.

Buick Encore Plus для Китая
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Buick Encore Plus для Китая
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Buick Encore Plus для Китая
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Buick Encore Plus для Китая
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В салоне Buick Encore Plus вместо аналоговых приборов и отдельного экрана мультимедиа теперь табло, которое возвышается над новой передней панелью. Причем у китайского кросса каждый дисплей имеет диагональ 10,25 дюйма, тогда как в Штатах у Encore GX 8-дюймовая виртуальная приборка. Также заменили рулевое колесо, а вот блок управления климатом – прежний. Полный состав комплектаций еще не раскрыт, но, скорее всего, как и в США, в арсенале кроссовера значатся адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой.

Прежний Buick Encore GX для Китая и рестайлинговый кроссовер для США (в топ-версии Avenir)
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Прежний Buick Encore GX для Китая и рестайлинговый кроссовер для США (в топ-версии Avenir)
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Прежний Buick Encore GX для Китая и рестайлинговый кроссовер для США (в топ-версии Avenir)
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Прежний Buick Encore GX для Китая и рестайлинговый кроссовер для США (в топ-версии Avenir)
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Прежний Buick Encore GX для Китая и рестайлинговый кроссовер для США (в топ-версии Avenir)
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Прежний Buick Encore GX для Китая и рестайлинговый кроссовер для США (в топ-версии Avenir)
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Если в Штатах Buick Encore GX сохранил бензиновые турботройки 1.2 (139 л.с.) и 1.3 (157 л.с.), то в Китае на смену последнему мотору (только он и был предусмотрен для дореформенного кросса) пришла турбочетверка 1.5 мощностью 179 л.с. Двигатель сочетается с вариатором. Полноприводной версии, судя по всему, больше нет, хотя в Америки вариант 4WD остался (дореформенный китайский Encore GX с полным приводом комплектовался девятиступенчатым автоматом).

На китайский рынок Buick Encore Plus выйдет в ближайшее время, цены еще не объявлены. В США обновленный Encore GX стоит от 25 600 долларов (без учета налогов и доставки).

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1 комментарий
18.08.2023 16:55
Яшка

Удивительно но в Китае был внешне похожий автомобиль Chery Tiggo 7(Который без Pro в названии).В китае выпускался с 16 по 20 год.В россии тоже продавался году в 20,но не зашел почему то,хотя внешне классно смотрелся.Википедия пишет что на его базе оказывается Exed LX сделан.

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