Кроссовер BYD Tang нового поколения получил два варианта оформления салона

Компания BYD готовится вывести на рынок паркетник Tang следующей генерации. Модель предложат с единым гигантским табло мультимедиа-системы. А вот у приборки и руля два варианта дизайна.

В предсерийном виде кроссовер BYD Tang нового поколения показали в конце августа на выставке в Чэнду. Интерьер же тогда лишь засветили на тизерах. Теперь рассекречен и он. Так вот оказалось, что у свежего паркетника два варианта оформления салона. Напомним также, что свежий Tang официально объявлен третьей по счету генерацией. То есть стартовавший в прошлом году BYD Tang L (он же BYD Atto 8 на некоторых экспортных рынках), который прежде и считался «третьим» кроссовером, все-таки является отдельной моделью.

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Итак, новый BYD Tang в версии попроще – это трехспицевый руль и привычный приборный экран перед водителем. В отделке интерьера такого паркетника применены пластик и кожа бежевого цвета. Второму варианту достались двухспицевый руль, установленный впритык к лобовому стеклу длинный узкий приборный экран и белая отделка, плюс у него другие дефлекторы обдува. При этом в обоих случаях Tang имеет гигантское единое табло мультимедийной системы.

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Обе версии также получили двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены ряд физических клавиш, площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. В торец тоннеля BYD Tang попроще встроены крупные кнопки, а вот у автомобиля с белым салоном там вполне может оказаться еще один экран для настроек. Также известно, что модель бывает пяти- или семиместной.

Что же касается внешности, то ее выполнили в актуальном для семейства Dynasty новом фирменном стиле (именно к этой линейке относится BYD Tang). У кроссовера гладкий «нос», протянувшаяся во всю ширину передка изогнутая светодиодная полоска, которая выполняет роль дневных ходовых огней, и монофонарь. Разумеется, в списке оборудования еще значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Длина нового BYD Tang равна 5045 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1740 мм. Колесная база – те же 2950 мм, что и у упомянутого BYD Tang L. Да и «элька» всего на 5 мм короче (но шире и выше). Для сравнения, длина BYD Tang второго поколения в зависимости от комплектации составляет 4870 или 4905 мм, расстояние между осями – 2820 мм.

BYD Tang третьей генерации пока заявлен только в виде электрокара. Согласно уже выданному сертификату, модель предложат с 408-сильным электромотором (пока неизвестно, на какой оси расположен двигатель). По предварительным данным, кроссоверу положена батарея емкостью примерно 88,7 или 105,8 кВт*ч. Максимальный запас хода озвучен официально – 850 км (видимо, по циклу CLTC). Паркетнику еще обещана пневмоподвеска.

Новый BYD Tang выйдет на домашний рынок до конца текущего года, то есть полноценную презентацию проведут в ближайшее время.