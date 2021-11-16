Кроссовер Changan CS75 Plus пережил полноценный рестайлинг: две решетки и новый салон

Паркетник Changan CS75 второго поколения дебютировал в 2019-м, он получил к имени приставку Plus, ведь предшественник, как это часто бывает в Поднебесной, остался в строю («первый» кросс выпускают с 2014-го, его неоднократно модернизировали). Плюс освежили всего несколько месяцев назад, и, тем не менее, уже готов еще раз обновленный кроссовер, только доработок теперь намного больше. К слову, китайские профильные СМИ пишут, что такой SUV производитель называет вторым поколением (Changan считает CS75 Plus отдельной моделью), хотя на деле это, конечно, просто рестайлинг.
На данный момент компания раскрыла только «оспортивленную» топ-версию S. Модель обрела иные бамперы и оптику. Фары вместо тонкой LED-полоски теперь объединяет широкая светящаяся же плашка, между фонарями тоже появилась светодиодная линия. А еще у новой «эски» два варианта радиаторной решетки – с V-образным рисунком или «чешуйками». От красного декора снаружи отказались, а вот сдвоенные патрубки выпускной системы оставили.
Габариты прежние: длина равна 4700 мм (стандартный дореформенный CS75 Plus на 10 мм короче), ширина – 1865 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2710 мм.
В салоне – новая передняя панель, центральный тоннель сделали двухэтажным. Как и прежде, CS75 Plus имеет крупное табло (объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы), при этом расположенный перед водителем экран лишился козырька. Также заменили селектор коробки. Наконец, расширено количество цветовых схем отделки.
Китайцы считают, что двигатели не тронули. Базовый актуальный CS75 Plus оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 178 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. S-версии положены 232-сильный турбомотор 2.0 и восьмиступенчатый «автомат» той же фирмы. Полного привода у Плюса на родине нет, только передний.
Полноценную премьеру новый Changan CS75 Plus должен справить в ближайшее время, не исключено, что в Китае продажи начнутся еще в 2021-м.
В России сегодня продают рестайлинговый «первый» CS75, у нас кроссовер представлен с турбомотором 1.8 (150 л.с.) и 6АКП, причем в РФ можно выбрать как передний, так и полный привод. О планах привезти к нам модель второй генерации местный офис Changan официально не заявлял. Ближайшей премьерой марки на российском рынке станет другой кроссовер: на декабрь намечен старт продаж Uni-K.
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