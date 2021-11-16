Кроссовер Changan CS75 Plus пережил полноценный рестайлинг: две решетки и новый салон

По предварительным данным, технику реформы не затронули: модель все так же будет доступна с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор. На домашний рынок новинка может выйти уже в этом году.

Паркетник Changan CS75 второго поколения дебютировал в 2019-м, он получил к имени приставку Plus, ведь предшественник, как это часто бывает в Поднебесной, остался в строю («первый» кросс выпускают с 2014-го, его неоднократно модернизировали). Плюс освежили всего несколько месяцев назад, и, тем не менее, уже готов еще раз обновленный кроссовер, только доработок теперь намного больше. К слову, китайские профильные СМИ пишут, что такой SUV производитель называет вторым поколением (Changan считает CS75 Plus отдельной моделью), хотя на деле это, конечно, просто рестайлинг.

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На данный момент компания раскрыла только «оспортивленную» топ-версию S. Модель обрела иные бамперы и оптику. Фары вместо тонкой LED-полоски теперь объединяет широкая светящаяся же плашка, между фонарями тоже появилась светодиодная линия. А еще у новой «эски» два варианта радиаторной решетки – с V-образным рисунком или «чешуйками». От красного декора снаружи отказались, а вот сдвоенные патрубки выпускной системы оставили.



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Габариты прежние: длина равна 4700 мм (стандартный дореформенный CS75 Plus на 10 мм короче), ширина – 1865 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2710 мм.



В салоне – новая передняя панель, центральный тоннель сделали двухэтажным. Как и прежде, CS75 Plus имеет крупное табло (объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы), при этом расположенный перед водителем экран лишился козырька. Также заменили селектор коробки. Наконец, расширено количество цветовых схем отделки.

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Китайцы считают, что двигатели не тронули. Базовый актуальный CS75 Plus оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 178 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» Aisin. S-версии положены 232-сильный турбомотор 2.0 и восьмиступенчатый «автомат» той же фирмы. Полного привода у Плюса на родине нет, только передний.



Полноценную премьеру новый Changan CS75 Plus должен справить в ближайшее время, не исключено, что в Китае продажи начнутся еще в 2021-м.

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В России сегодня продают рестайлинговый «первый» CS75, у нас кроссовер представлен с турбомотором 1.8 (150 л.с.) и 6АКП, причем в РФ можно выбрать как передний, так и полный привод. О планах привезти к нам модель второй генерации местный офис Changan официально не заявлял. Ближайшей премьерой марки на российском рынке станет другой кроссовер: на декабрь намечен старт продаж Uni-K.

