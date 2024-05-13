Кроссовер Changan CS75 Plus скоро по-настоящему сменит поколение: официальные фото

Китайский SUV сменит имидж и подрастет. По предварительным данным, на первом этапе кросс предложат с полуторалитровым турбомотором, позже гамму могут расширить.

Паркетник Changan CS75 дебютировал еще в 2013 году. Во второе поколение он перешел в 2019-м, получив к имени приставку Plus. С тех пор на родине кроссовер с «фамилией» пережил несколько модернизаций, причем после двух последних рестайлингов в 2022 и 2023 годах модель объявляли новым поколением. Однако только сейчас анонсирован по-настоящему новый CS75 Plus. В глобальном масштабе это модель третьей генерации, но в Китае такой кроссовер будет считаться «четвертым» Плюсом. Ну отметим, что на домашнем рынке до сих пор продают и самый первый CS75 (но тоже после нескольких рестайлингов), и дореформенные Плюсы.

Changan CS75 Plus нового поколения

Итак, грядущий паркетник получит более агрессивный дизайн экстерьера. Среди особенностей внешности – замысловатая головная оптика, состоящая из вертикальных блоков и горизонтальных диодных полосок, более узкая безрамочная радиаторная решетка с четко выраженным V-образным элементом посередине, выдвижные ручки дверей и «пиксельные» задние фонари. Интерьер пока не засвечен.



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Габариты стали известны, благодаря очередному «сливу» китайского Минпрома: сертификат следующего Changan CS75 Plus появился накануне. Длина нового кроссовера составит 4770 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1695 или 1705 мм (в зависимости от версии), колесная база – 2800 мм. Паркетник предложат с 18-, 19- или 20-дюймовыми колесами. Для сравнения, размеры предыдущего «третьего» Плюса для Китая: 4710/1865/1710 мм, расстояние между осями – 2710 мм.



Новый Changan CS75 Plus на сертификационных снимках 1 / 2 Новый Changan CS75 Plus на сертификационных снимках 2 / 2

Ожидается, что новый Changan CS75 Plus будет доступен с бензиновым турбомотором мощностью 188 или 192 л.с. О коробках информации еще нет. «Третий» Плюс на родине сегодня представлен с турбодвигателями 1.5 (188 л.с.) и 2.0 (233 л.с.), которые сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Кроме того, клиенты могут выбрать гибрид с установкой iDD на базе 1.5T. Привод в любом случае только передний. К слову, не исключено, что моторную гамму свежего CS75 Plus впоследствии расширят.



Changan CS75 Plus после рестайлинга 2023 года, версия для Китая 1 / 6 Changan CS75 Plus после рестайлинга 2023 года, версия для Китая 2 / 6 Changan CS75 Plus после рестайлинга 2023 года, версия для Китая 3 / 6 Актуальный Changan CS75 Plus для России 4 / 6 Актуальный Changan CS75 Plus для России 5 / 6 Актуальный Changan CS75 Plus для России 6 / 6

Полноценную премьеру кроссовера нового поколения проведут позже в этом году. Что же касается России, то у нас сейчас присутствует одна из дореформенных версий Changan CS75 Plus. Российский паркетник имеет 1.5T (167 л.с.), 6АКП и передний привод, модель доступна в единственной комплектации Luxury, рекомендованная цена – 2 849 900 рублей (без учета акций). CS75 Plus нового поколения если и доберется до РФ, то вряд ли в текущем году.

