Новинки ×

Кроссовер Changan CS75 Pro в России: комплектации и цены

15.04.2026 366 0 1
Новый для нашего рынка кроссовер Changan предложен с турбомотором 1.5 и роботом. На выбор доступны две комплектации, можно выбрать пяти- или семиместный салон.

Паркетник Changan CS75 Pro в России официально анонсировали в конце марта. Теперь местный офис марки раскрыл комплектации и цены, модель стала доступна к покупке. Напомним, с CS75 Plus нового поколения этот кроссовер роднит лишь индекс. Дело в том, что в Китае Pro-кроссовер изначально выпускали под суббрендом Oshan. Но затем марку ликвидировали, а ее модели перевели в гамму материнской компании: так появился кроссовер Changan X7 Plus. А в прошлом году паркетнику еще раз изменили имя – уже на Changan CS75 Pro. В 2025-м же модель получила в Китае новый интерьер. Однако к нам привезли дореформенный кроссовер.

Особенности внешности Changan CS75 Pro – двухэтажная головная оптика, крупная радиаторная решетка в сетку (в Китае у решетки актуальной модели другой узор) и монофонарь. В салоне нашего кроссовера – цифровая приборка с пристыкованным к ней планшетом мультимедийной системы (на родине у модели отныне отдельно стоящий центральный тачскрин). Паркетник бывает пяти- или семиместным.

Длина Changan CS75 Pro составляет 4748 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2786 мм. Для сравнения, длина CS75 Plus нового поколения – 4770 мм, расстоянием между осями – 2800 мм Адресованный России Pro-кроссовер по умолчанию имеет 19-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет – 180 мм. Объем багажника пятиместной версии равен 780 л, семиместной – 358 л.

Changan CS75 Pro доступен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 181 л.с. (280 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Заявлено, что с 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8,4 секунды, максимальная скорость – 195 км/ч.

1 / 2
2 / 2

На выбор предложены две комплектации. Согласно буклету модели, в оснащение базовой Комфорт входят: светодиодные фары, тканевая обивка, 7-дюймовая цифровая приборка, мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма, подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, камера заднего вида. В версии Техно появляются рейлинги на крыше, панорамный люк, обогрев лобового стекла, «кожа», подогрев кресел второго ряда, приборка на 10,25 дюйма, встроенный видеорегистратор, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения.

Пятиместный Changan CS75 Pro без учета акций обойдется в 2 865 000 – 3 055 000 рублей, семиместный кроссовер оценили в 2 955 000 – 3 155 000 рублей.

Между тем ранее в России появился другой бывший кроссовер суббренда Oshan – более компактный Changan CS35 Max.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Changan Changan CS75

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Новые комментарии
Change privacy settings