Новый кроссовер Changan CS35 Max в России: объявлены цены

16.02.2026 578 1 0
На российском рынке паркетник с приставкой Max предложен с турбомотором 1.5 и роботом, на выбор доступны три комплектации.

Появление в РФ кроссовера Changan CS35 Max официально анонсировали осенью 2025-го. Первые фирменные изображения были опубликованы на прошлой неделе, затем местный офис марки раскрыл состав комплектаций. Ну а теперь объявлены цены и дан старт продажам.

Напомним, в российском представительстве Changan паркетник CS35 Max ранее называли «третьим поколением» — очевидно, имелась в виду следующая генерация CS35 Plus. Однако на самом деле перед нами совсем другая модель. Знакомый россиянам индекс CS35 с новой приставкой достался пятидверке, которая в Китае сейчас известна как Changan X5 Plus (это бывший Oshan X5 Plus; бренд Oshan уже ликвидировали). Причем до нас добралась дореформенная пятидверка.

Длина Changan CS35 Max равна 4540 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1620 мм, колесная база – 2715 мм. Таким образом паркетник крупнее не только CS35 Plus (длина – 4330 мм, расстояние между осями – 2600 мм), но и нашего актуального Changan CS55 Plus/Uni-S (4515 и 2656 мм). Объем багажника Макса составляет 584 л против 403 л у CS35 Plus и 475 л у CS55 Plus. Паспортный дорожный просвет новинки – 180 мм.

Также сообщается, что российский Макс прошел «всестороннюю адаптацию». Она, в частности, включает русификацию «всех систем», улучшенную шумо- и виброизоляцию, антикоррозийную обработку кузова из оцинкованной стали. Кроме того, антифриз рассчитан на температуру до -35°С.

В России кроссовер предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 147 л.с. (280 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Мотор может «питаться» АИ-92. Первую «сотню» паркетник наберет за 7,8 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч.

Changan CS35 Max доступен в трех комплектациях. В списке оборудования базовой версии Comfort значатся: 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, тканевая обивка сидений, трехэкранное табло (7-дюймовая цифровая приборка, тачскрин мультимедиа на 10,25 дюйма и дополнительный 4-дюймовый дисплей слева), подогрев руля и передних сидений, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль. Начиная с исполнения Luxe появляются 18-дюймовые колеса, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, «экокожа», увеличенные экраны приборки и мультимедиа-системы (каждый диагональю 12,3 дюйма), штатный видеорегистратор, подогрев сидений второго ряда, камеры кругового обзора. Топовый вариант Tech – это еще панорамный люк, электропривод багажной двери, адаптивный «круиз», система автоторможения.

Кроссовер Changan CS35 Max Comfort оценили в 2 599 900 рублей, комплектация Luxe обойдется в 2 689 900 рублей, а за исполнение Tech просят минимум 2 789 900 рублей. Любопытно, что более компактный CS35 Plus в базе дороже – без учета акций цена этого паркетника 2025 года выпуска стартует с отметки 2 779 900 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Changan Changan CS35 Changan X5 Plus
1 комментарий
16.02.2026 15:01
E!

Очередной "дешевый" паркетник без полного привода, коих в конкуренцию ему тут десяток-другой продаётся.

Новые комментарии
