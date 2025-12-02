Кроссовер Changan Qiyuan Q05 предложен с привлекательными ценами, позже доберется до Европы

Дизайн нового электрического кроссовера своего суббренда Qiyuan (он же Nevo на экспортных рынках) фирма Changan раскрыла еще в сентябре. Месяц спустя провели презентацию для китайских журналистов, в рамках которой было объявлено о начале «слепых» заказов, то есть без публикации прайс-листа. Публичную премьеру новинка справила на только что прошедшем автосалоне в Гуанчжоу. Ну а теперь в Китае озвучили все комплектации и цены и дали старт продажам.
Также напомним, что в гамме Changan Qiyuan уже присутствует паркетник с индексом Q05 – гибридная версия доступного и в России Changan CS55/Uni-S. Однако у свежего кросса с гибридом кроме имени ничего общего нет. Полностью электрический Qiyuan Q05 – это третья и самая доступная модель «новой эры», такой SUV присоединился к гибридному кроссоверу Qiyuan Q07 и лифтбеку Qiyuan A06 (гибрид или электрокар).
Внешность Q05 выполнена в стиле старшего Q07. Электрокросс получил двухъярусную головную оптику и глухую панель спереди. Задние фонари сделали в виде единой плашки. При этом Changan Qiyuan Q05 достались полускрытые ручки дверей, тогда как у Qiyuan Q07 они выдвижные.
Длина нового Qiyuan Q05 составляет 4435 мм, ширина – 1855 мм, высота в зависимости от версии – 1595 или 1600 мм, колесная база – 2735 мм. Для модели предусмотрены 17- или 18-дюймовые диски. Объем багажника – 540 литров (с учетом «подполья»), со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1380 литров. Дополнительного отсека под крышкой капота нет.
В салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедиа-системы. Диагональ первого дисплея – 10,17 дюйма, второго в зависимости от комплектации – 14,6 или 15,6 дюйма. Паркетник также получил трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель.
Changan Qiyuan Q05 доступен с единственным электромотором на передней оси, который выдает 163 л.с. и 190 Нм. Кроссовер предложен с батареей емкостью 40,3 или 51,9 кВт*ч. С базовым аккумулятором Q05 проедет 405 км по китайскому циклу CLTC, с топовым – 506 км. Максимальная скорость от модификации не зависит – 160 км/ч.
На родине у модели шесть версий. В список оборудования самого дешевого паркетника вошли климат-контроль, четыре подушки безопасности, камеры кругового обзора и обычный круиз-контроль. Дорогие версии – это панорамная крыша, электропривод багажной двери, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, подогрев, вентиляция и массажер передних кресел (пассажирское еще может иметь подставку для ног), шесть «эйрбэгов», адаптивный «круиз», лидар над лобовым стеклом, 11 камер высокой четкости, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.
Сейчас за Changan Qiyuan Q05 без учета акций просят 79 900 – 109 900 юаней, что эквивалентно примерно 876 000 – 1 205 000 рублей по текущему курсу.
После того, как электрический паркетник освоит домашний рынок, его отправят на экспорт, в том числе, в Европу. Причем, по информации «старосветских» профильных медиа, евроверсию будут продавать как Changan E06. В Европе кроссовер ждут в конце 2026-го – начале 2027-го.
