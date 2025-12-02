Кроссовер Changan Qiyuan Q05 предложен с привлекательными ценами, позже доберется до Европы

Компания Changan вывела на домашний рынок компактный электрический паркетник Q05. На родине новинка доступна с единственным мотором на передней оси и с двумя вариантами батареи. Впоследствии модель отправят на экспорт, причем для других стран ее переименуют.

Дизайн нового электрического кроссовера своего суббренда Qiyuan (он же Nevo на экспортных рынках) фирма Changan раскрыла еще в сентябре. Месяц спустя провели презентацию для китайских журналистов, в рамках которой было объявлено о начале «слепых» заказов, то есть без публикации прайс-листа. Публичную премьеру новинка справила на только что прошедшем автосалоне в Гуанчжоу. Ну а теперь в Китае озвучили все комплектации и цены и дали старт продажам.

Также напомним, что в гамме Changan Qiyuan уже присутствует паркетник с индексом Q05 – гибридная версия доступного и в России Changan CS55/Uni-S. Однако у свежего кросса с гибридом кроме имени ничего общего нет. Полностью электрический Qiyuan Q05 – это третья и самая доступная модель «новой эры», такой SUV присоединился к гибридному кроссоверу Qiyuan Q07 и лифтбеку Qiyuan A06 (гибрид или электрокар).

Внешность Q05 выполнена в стиле старшего Q07. Электрокросс получил двухъярусную головную оптику и глухую панель спереди. Задние фонари сделали в виде единой плашки. При этом Changan Qiyuan Q05 достались полускрытые ручки дверей, тогда как у Qiyuan Q07 они выдвижные.

Длина нового Qiyuan Q05 составляет 4435 мм, ширина – 1855 мм, высота в зависимости от версии – 1595 или 1600 мм, колесная база – 2735 мм. Для модели предусмотрены 17- или 18-дюймовые диски. Объем багажника – 540 литров (с учетом «подполья»), со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1380 литров. Дополнительного отсека под крышкой капота нет.

В салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедиа-системы. Диагональ первого дисплея – 10,17 дюйма, второго в зависимости от комплектации – 14,6 или 15,6 дюйма. Паркетник также получил трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель.

Changan Qiyuan Q05 доступен с единственным электромотором на передней оси, который выдает 163 л.с. и 190 Нм. Кроссовер предложен с батареей емкостью 40,3 или 51,9 кВт*ч. С базовым аккумулятором Q05 проедет 405 км по китайскому циклу CLTC, с топовым – 506 км. Максимальная скорость от модификации не зависит – 160 км/ч.

На родине у модели шесть версий. В список оборудования самого дешевого паркетника вошли климат-контроль, четыре подушки безопасности, камеры кругового обзора и обычный круиз-контроль. Дорогие версии – это панорамная крыша, электропривод багажной двери, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, подогрев, вентиляция и массажер передних кресел (пассажирское еще может иметь подставку для ног), шесть «эйрбэгов», адаптивный «круиз», лидар над лобовым стеклом, 11 камер высокой четкости, 3 радара миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.

Сейчас за Changan Qiyuan Q05 без учета акций просят 79 900 – 109 900 юаней, что эквивалентно примерно 876 000 – 1 205 000 рублей по текущему курсу.

После того, как электрический паркетник освоит домашний рынок, его отправят на экспорт, в том числе, в Европу. Причем, по информации «старосветских» профильных медиа, евроверсию будут продавать как Changan E06. В Европе кроссовер ждут в конце 2026-го – начале 2027-го.