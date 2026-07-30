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  • Кроссовер Deepal S05 от Changan, который появится в России, обновился в Китае

Кроссовер Deepal S05 от Changan, который появится в России, обновился в Китае

30.07.2026 1064 0 0
Кроссовер Deepal S05 от Changan, который появится в России, обновился в Китае

Паркетнику Deepal слегка подправили дизайн экстерьера, обновки есть и внутри. В дорогих комплектациях появился улучшенный комплекс водительских ассистентов. Технику менять не стали.

Гамму Deepal кроссовер с индексом S05 пополнил в 2024 году, он стал самым доступным SUV бренда, принадлежащего компании Changan. В целом модель получилась удачной, она возглавляет рейтинг продаж марки на родине. Тем не менее Deepal решил освежить свой бестселлер.

Дореформенный Deepal S05 для Китая
Дореформенный Deepal S05 для Китая
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Дореформенный Deepal S05 для Китая
Дореформенный Deepal S05 для Китая
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Сегодня в Китае объявили предварительные цены на модернизированный паркетник и открыли прием заявок. К слову, сейчас к заказу доступен только электрический обновленный Deepal S05, тогда как у дореформенного кроссовера есть еще и гибридная версия. Но будет ли бензоэлектрический вариант у рестайлингового кросса – пока неизвестно.

Обновленный Deepal S05 для Китая
Обновленный Deepal S05 для Китая
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Обновленный Deepal S05 для Китая
Обновленный Deepal S05 для Китая
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Deepal S05 подправили внешность. В расположенных сверху секциях дневных ходовых огней заменили диодную начинку, хромированная полоска протянулась во всю ширину переднего бампера, задний бампер тоже стал другим. У безрамочных дверей теперь полускрытые ручки вместо выдвижных. Также появились 18-дюймовые диски нового дизайна.

Обновленный Deepal S05 для Китая

Наконец, в дорогих комплектациях Deepal S05 отныне имеет более продвинутый автопилот: комплекс включает лидар над лобовым стеклом, а о его работе сигнализирует синяя подсветка в оптике.

Обновленный Deepal S05 для Китая
Обновленный Deepal S05 для Китая
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Обновленный Deepal S05 для Китая
Обновленный Deepal S05 для Китая
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Габариты адресованной Китаю модели не изменились. Длина Deepal S05 равна 4620 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2880 мм.

Обновленный Deepal S05 для Китая

В салоне установили другую переднюю панель, еще появились полноценный бардачок и механические ручки вместо кнопок. В «простых» комплектациях Deepal S05 сохранил планшет мультимедиа диагональю 15,4 дюйма, а в богатых исполнениях теперь экран на 15,6 дюйма. «Роскошные» комплектации – это также подогрев и вентиляция передних сидений (водительское вдобавок имеет массажер, для пассажирского это опция).

Обновленный Deepal S05 для Китая
Обновленный Deepal S05 для Китая
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Обновленный Deepal S05 для Китая
Обновленный Deepal S05 для Китая
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Обновленный Deepal S05 для Китая
Обновленный Deepal S05 для Китая
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Технику электрокара менять не стали. В Китае «зеленый» Deepal S05 представлен с единственным 272-сильным электромотором на задней оси. Версии попроще укомплектованы батареей емкостью 56,12 кВт*ч, их запас хода – 520 км по циклу CLTC. У более дорогих исполнений аккумулятор на 68,82 кВт*ч, они проедут 620 км.

Обновленный Deepal S05 для Китая

Обновленный электрокроссовер Deepal S05 предварительно оценили в 119 900 – 151 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,4 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу.

Обновленный Deepal S05 для Китая

Напомним, суббренд Changan представлен и в России. У нас уже продают брутальный кроссовер Deepal G318 и паркетник Deepal S07. Младший Deepal S05 тоже обещан российскому рынку: в РФ появится электроверсия с прежним дизайном, зато у нее будет полный привод.

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