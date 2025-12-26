Кроссовер Evolute i-Space: скоро – с полным приводом

Гибридный полноприводный паркетник Evolute предложат в пятиместном исполнении, тогда как переднеприводная модификация бывает еще и семиместной. В продажу новая версия поступит в следующем году.

Кроссовер Evolute i-Space стартовал в 2024-м – это первый и пока единственный гибрид в гамме российского бренда, созданного компанией Моторинвест (остальные модели представляют собой электрокары). Как и прочие Эволюты, паркетник «заимствован» из обширного портфолио концерна Dongfeng: донором для i-Space стал Fengon E5. Осенью текущего года наш кроссовер пережил рестайлинг. Сейчас модель предложена исключительно с передним приводом. Однако скоро гамму расширят: в первом квартале 2026 года в продажу поступит полноприводный Evolute i-Space. Такой паркетник уже получил ОТТС, сообщили в пресс-службе марки. Ну и напомним, что выпуск Эволютов ведется на заводе в Липецкой области.

1 / 2 2 / 2

Силовая установка обновленного переднеприводного Evolute i-Space включает работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (90 л.с., 125 Нм), электромотор мощностью 218 л.с. (330 Нм) и батарею емкостью 25,1 кВт*ч. На задней оси полноприводного варианта установлен дополнительный электродвигатель, суммарная отдача такого кроссовера – 367 л.с. и 470 Нм. При этом в Evolute отметили, что «налогооблагаемая мощность составит 159 л.с.».

1 / 2 2 / 2

Первую «сотню» новая версия наберет за 7,1 секунды, тогда как переднеприводный паркетник это упражнение проделает за 7,8 секунды. Запас хода только на электротяге пока не раскрыт (показатель i-Space 2WD – 165 км по циклу WLTC). Зато указана совокупная дальнобойность – 1000 км против 1280 км у модели с передним приводом.

Полноприводный Evolute i-Space предложат только с пятиместным салоном, тогда как переднеприводный паркетник бывает еще и семиместным. Судя по всему, оснащение у новой модификации такое же, как у нынешнего SUV. В частности, в списке стандартного оборудования модели значатся: обогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и сидений первого и второго рядов (передние кресла также имеют вентиляцию), беспроводная зарядка для смартфона, мультимедийная система с планшетом диагональю 15,6 дюйма и российскими онлайн-сервисами.

Все подробности о полноприводном Evolute i-Space раскроют ближе к дате старта продаж. Рекомендованная цена переднеприводного пятиместного гибрида – 3 415 000 рублей, семиместного – 3 515 000 рублей. При этом можно воспользоваться программой господдержки.