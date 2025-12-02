Производство моделей Evolute в РФ: теперь со сваркой и окраской кузовов

Компания «Моторинвест» рассказала о плановом повышении уровня локализации гибридов и электромобилей, выпускаемых на заводе в Липецкой области. Первенцем на модернизированном предприятии стал недавно обновлённый гибридный кроссовер Evolute i‑Space.

Марка Evolute была создана российской компанией «Моторинвест» в 2022 году. Изначально этот бренд был полностью электрическим, но затем в гамму вошёл гибридный кроссовер. Напомним, все текущие модели «позаимствованы» из обширной гаммы китайского концерна Dongfeng, их выпуск налажен на заводе, который расположен в Липецкой области. Теперь стало известно о расширении производства: компания объявила о запуске цехов сварки и окраски кузовов машин Evolute.

Фото с завода в Липецкой области

В компании рассказали о том, что новые производственные линии запущены планово, в соответствии со СПИК 2.0 и согласно стратегии поэтапной локализации продукции. В результате производство моделей бренда Evolute перешло на мелкоузловую сборку со сваркой и окраской кузовов. В «Моторинвесте» считают, что переход на новые производственные циклы позволит увеличить объёмы выпуска машин, внедрить больше комплектующих локальных производителей и адаптировать продукцию для РФ.

1 / 2 2 / 2

В ходе подготовки к запуску двух новых цехов производитель изготовил свыше 20 тестовых кузовов, которые прошли проверку на геометрию, прочность сварных швов и соответствие отраслевым стандартам качества. На окрасочном производстве в рамках модернизации заменили футеровку и анодные ячейки катафорезной ванны, создали универсальную технологическую оснастку, разработали программы нанесения ЛКП для роботов, скорректировали температурные поля сушилок и т.д. При этом, как отметили в компании, оборудование настроено для работы с отечественными материалами, которые соответствуют требованиям завода по качеству.

1 / 2 2 / 2

Известно, что первой моделью, вставшей на конвейер со сваркой и окраской кузова, стал обновлённый гибридный кроссовер Evolute i‑Space, который предлагается в пятиместной и семиместной модификациях. В компании отметили, что этот SUV «получил обновлённый дизайн, улучшенную силовую установку, полностью переработанный интерьер и подготовку для эксплуатации в российских условиях». В текущем месяце этот автомобиль начнут оснащать аккумуляторами 12 В, шинами и дисками от российских поставщиков.

В скором будущем компания намерена начать использование и других компонентов от местных поставщиков: электрических блоков кузовной электроники, стёкол и элементов интерьера, в дальнейшем – систем ABS и ESP, тяговой батареи, бортового зарядного устройства, приводных двигателей. Согласно плану производителя, к 2032 году для моделей Evolute будут в основном использоваться российские детали.

На фото: обновлённый Evolute i-Space 1 / 2 На фото: обновлённый Evolute i-Space 2 / 2

Kolesa.ru сообщал о модернизированном Evolute i-Space в сентябре 2025-го. Кроссовер получил заглушку на месте радиаторной решётки, иной рисунок фонарей, комплект колёсных дисков нового дизайна. На передней панели установлены два отдельных дисплея: диагональ виртуальной приборки составляет 8,8 дюйма, а тачскрина информационно-развлекательной системы – 15,6 дюйма. Ещё SUV достались новые руль и двухэтажный центральный тоннель.

На фото: салон обновлённого Evolute i-Space 1 / 2 На фото: салон обновлённого Evolute i-Space 2 / 2

Обновлённый Evolute i-Space имеет гибридную установку последовательного типа, в составе которой числятся: работающий в режиме генератора 1,5-литровый атмосферник мощностью 90 л.с., 218-сильный электромотор на передней оси и тяговая батарея ёмкостью 25,1 кВт*ч. При движении только на электротяге его запас хода без подзарядки равен 165 км (по расчёте по циклу WLTC), а совокупная дальнобойность в гибридном режиме – 1250 км.