Кроссовер Exeed TXL «почернел» и стал агрессивнее в новой спецверсии

Марка Exeed запустила в продажу новое исполнение TXL. Такой кроссовер получил чуть более агрессивный передний, кроме того, весь хромированный декор заменили на черный. Особая версия предложена с топовым турбомотором и классическим автоматом.

Паркетник Exeed TXL (он же Lingyun) стартовал в Китае в 2019 году, он стал первенцем премиального суббренда компании Chery. Кроссовер пережил уже несколько модернизаций, последнюю на родине провели в 2023-м – в частности, тогда модель получила новый интерьер, как у старшего Exeed RX (в РФ такой TXL появился в прошлом году). А сегодня марка объявила о расширении гаммы – в Поднебесной начались продажи спецверсии, название которой можно перевести как Night Edition.

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Кроссовер получил спорт-пакет, в него вошли чуть более агрессивный передний бампер, красные тормозные суппорты и крупный раздвоенный спойлер на багажной двери. Кроме того, весь наружный хромированный декор версии Exeed TXL Night Edition заменили на черный: потемнели надписи с названием марки и шильдики, окантовка стекол и объединяющая задние фонари плашка, а также накладки на заднем бампере. Кроме того, в черном цвете выполнены вставки на переднем бампере и рейлинги на крыше (у стандартной модели они серебристые).

В салоне особого паркетника – рыжая кожаная обивка Nappa (для большинства остальных комплектаций это опция) и черный замшевый потолок. В списке оборудования еще значатся панорамный люк в крыше, табло, подогрев руля и передних сидений (кресла также имеют вентиляцию), двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Exeed TXL Night Edition предложен со старшей бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 261 л.с. (400 Нм) и классическим восьмиступенчатым автоматом. Но привод – только передний, хотя в Китае модель с 2.0T и 8AT также бывает полноприводной. На родине паркетнику еще положен турбомотор 1.6 (201 л.с., 300 Нм) в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями (TXL с младшим движком – исключительно переднеприводный).

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Версию Night Edition оценили в 167 700 юаней, что эквивалентно примерно 1,9 млн рублей по текущему курсу. О планах продавать особый Exeed TXL за пределами Китая производитель пока не заявлял.