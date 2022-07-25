Новинки ×

Кроссовер Ferrari Purosangue: новые изображения

25.07.2022 907 0 3

Итальянская компания уже скоро покажет миру свой первый кроссовер, а пока мы, пользуясь имеющейся информацией, решили представить, как он будет выглядеть.

 

Постоянно увеличивающийся сегмент кроссоверов вынуждает обратить на него внимание даже те компании, которые ранее занимались исключительно производством дорогих спортивных автомобилей. Феррари осталась чуть ли не последней из них, кто пока не представил подобную модель, ведь у Bentley уже есть Bentayga (с 2015 года), в 2018-м появились кроссоверы от Lamborghini и Rolls-Royce (Urus и Cullinan соответственно), а годом позже состоялась премьера паркетника от Aston Martin по имени DBX. Первая информация о том, что такой автомобиль появится и у Ferrari, появилась в 2018 году. И теперь модель проходит заключительные испытания перед премьерой, а у нас есть возможность оценить его внешний вид.

Рендер Ferrari Purosangue

В феврале этого года были опубликованы фотографии без камуфляжа, на которых видны значительная часть деталей внешности кроссовера. Также у нас в распоряжении немало шпионских фотографий тестовых образцов, которые позволяют оценить пропорции будущей новинки. Автомобиль получился визуально весьма компактным (по сравнению с крупными кроссоверами других люксовых брендов), и он может стать своего рода наследником четырёхместной модели GTC4Lusso, которая производилась с 2016 по 2020 годы (её фотографии в конце статьи). Дизайн передней части будет перекликаться с купе Ferrari Roma образца 2019 года за счёт узких утопленных горизонтальных фар с тонкими светодиодными полосками ходовых огней. Колёсные арки получат чёрные накладки, также контрастными сделаны нижняя часть бамперов и пороги. Сзади разместятся 4 маленьких трапециевидных фонаря, визуально объединённых тонкой декоративной планкой, в центр которой встроен третий стоп-сигнал.

Рендер Ferrari Purosangue

Имя проекта Purosangue означает в переводе с итальянского языка «чистокровный, чистопородный», хотя серийный автомобиль может получить и другое название. Информации о технической части автомобиля пока немного: ожидается, что он получит мотор V12 объёмом 6,5 литра, а мощность составит порядка 800 л.с. Могут также появиться гибридные модификации с двигателем V8 и электромотором, совокупная мощность – около 700 л.с. Для сравнения, один из ближайших конкурентов Lamborghini Urus предлагается только с 8-цилиндровым двигателем мощностью 650 л.с.

Ferrari GTC4Lusso
1 / 3
Ferrari GTC4Lusso
2 / 3
Ferrari GTC4Lusso
3 / 3

Премьера новинки состоится в сентябре этого года.

Напомним, в мае итальянская компания представила уникальный суперкар SP48 Unica.

кроссовер спортивные авто рендеры "Колёса.ру" новинки Ferrari Ferrari GTC4Lusso Ferrari Roma

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика На деле не просто пшик: почему бензобак шипит при открытии Наверняка многие на заправке замечали, что при откручивании пробки бака раздаётся характерное шипение. Иногда еле слышное, а иногда такое, что становится страшно. Нормально ли это? И откуда... 5989 0 1 22.07.2022
Статьи / Авто с пробегом Isuzu Trooper II с пробегом: три полных привода, безупречные автоматы и дизель-миллионник Isuzu Trooper второго поколения – редкий гость на наших дорогах. А ведь кто-то целенаправленно их покупает, но за что? В первой части материала мы разобрались с проблемами, которые могут под... 3367 6 4 20.07.2022
Статьи / Авто недели Уже не страшные коробки и уже страшные моторы: стоит ли покупать Audi Q5 I за 2 миллиона Если уж и покупать кроссовер за 2 миллиона, то премиального бренда – так считают многие, накопившие нужную сумму. В результате вместо Volkswagen Touareg покупают Mercedes-Benz M-class, вмес... 4076 5 4 19.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14775 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10139 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7225 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings