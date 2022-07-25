Итальянская компания уже скоро покажет миру свой первый кроссовер, а пока мы, пользуясь имеющейся информацией, решили представить, как он будет выглядеть.

Постоянно увеличивающийся сегмент кроссоверов вынуждает обратить на него внимание даже те компании, которые ранее занимались исключительно производством дорогих спортивных автомобилей. Феррари осталась чуть ли не последней из них, кто пока не представил подобную модель, ведь у Bentley уже есть Bentayga (с 2015 года), в 2018-м появились кроссоверы от Lamborghini и Rolls-Royce (Urus и Cullinan соответственно), а годом позже состоялась премьера паркетника от Aston Martin по имени DBX. Первая информация о том, что такой автомобиль появится и у Ferrari, появилась в 2018 году. И теперь модель проходит заключительные испытания перед премьерой, а у нас есть возможность оценить его внешний вид.

Рендер Ferrari Purosangue

В феврале этого года были опубликованы фотографии без камуфляжа, на которых видны значительная часть деталей внешности кроссовера. Также у нас в распоряжении немало шпионских фотографий тестовых образцов, которые позволяют оценить пропорции будущей новинки. Автомобиль получился визуально весьма компактным (по сравнению с крупными кроссоверами других люксовых брендов), и он может стать своего рода наследником четырёхместной модели GTC4Lusso, которая производилась с 2016 по 2020 годы (её фотографии в конце статьи). Дизайн передней части будет перекликаться с купе Ferrari Roma образца 2019 года за счёт узких утопленных горизонтальных фар с тонкими светодиодными полосками ходовых огней. Колёсные арки получат чёрные накладки, также контрастными сделаны нижняя часть бамперов и пороги. Сзади разместятся 4 маленьких трапециевидных фонаря, визуально объединённых тонкой декоративной планкой, в центр которой встроен третий стоп-сигнал.

Рендер Ferrari Purosangue

Имя проекта Purosangue означает в переводе с итальянского языка «чистокровный, чистопородный», хотя серийный автомобиль может получить и другое название. Информации о технической части автомобиля пока немного: ожидается, что он получит мотор V12 объёмом 6,5 литра, а мощность составит порядка 800 л.с. Могут также появиться гибридные модификации с двигателем V8 и электромотором, совокупная мощность – около 700 л.с. Для сравнения, один из ближайших конкурентов Lamborghini Urus предлагается только с 8-цилиндровым двигателем мощностью 650 л.с.

Ferrari GTC4Lusso 1 / 3 Ferrari GTC4Lusso 2 / 3 Ferrari GTC4Lusso 3 / 3

Премьера новинки состоится в сентябре этого года.

Напомним, в мае итальянская компания представила уникальный суперкар SP48 Unica.