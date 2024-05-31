Кроссовер GAC GS3 в России: дилер объявил о старте продаж накануне официальной презентации

Паркетники второго поколения уже имеются в наличии в дилерских центрах ГК «Автодом». Модель предложена с единственным турбомотором.

О планах вывести на наш рынок кроссовер GAC GS3 второго поколения было объявлено еще в прошлом году. А на прошлой неделе Kolesa.ru заметил, что модель наконец-то обзавелась собственной страницей на потребительском российском сайте GAC. Полноценная презентация намечена на 3 июня, тогда же, вероятно, опубликуют официальный прайс-лист. Межу тем у дилеров уже появились паркетники с эффектной внешностью: об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодом».

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Новый GS3 чуть крупнее Chery Tiggo 4 Pro, но компактнее рестайлингового Haval Jolion. Длина кроссовера GAC равна 4410 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1600, колесная база – 2650 мм. Минимальный объем багажника – 341 литр, со сложенным вторым рядом кресел – 1271 литр.



Кроссовер GAC GS3 оснащен бензиновой турбочетверкой 1.5, которая на нашей версии выдает 170 л.с. и 250 Нм (в Китае – 177 л.с. и 270 Нм). Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод только передний. Сообщается, что первую «сотню» паркетник наберет за 7,5 секунды.



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По предварительным данным, новый GAC GS3 предложат в пяти комплектациях. В зависимости от исполнения в список оборудования могут входить: виртуальная приборка и мультимедиа-система (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), панорамный люк, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.



Ранее в российском представительстве GAC также рассказали о том, что в 2024-м на наш рынок должен выйти еще один новый кроссовер. Но подробностей о нем пока нет.

