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Новый кроссовер GAC GS3: подробности о версии для России

22.05.2024 206 0 0

На нашем рынке паркетник с довольно эффектным обликом будет доступен с полуторалитровым турбомотором и роботизированной коробкой. Продажи стартуют в ближайшее время.

О том, что в РФ появится компактный кроссовер GAC GS3 второго поколения, официально было объявлено осенью прошлого года. Теперь же модель обзавелась собственной страницей на местном потребительском сайте компании: на ней приведены основные характеристики и подробности об оснащении. Напомним, в Китае такой паркетник дебютировал в самом конце 2022-го, на родине продажи стартовали в начале 2023-го. Модель представлена и на других экспортных рынках, причем кое-где она носит «фамилию» Emzoom. Однако у российской версии приставки не будет.

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У паркетника довольно эффектный дизайн экстерьера. Особенности – многочисленные «острые» грани, мудреная оптика и выдвижные ручки дверей. Длина GAC GS3 равна 4410 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1600, колесная база – 2650 мм. То есть он чуть крупнее Chery Tiggo 4 Pro (длина – 4318 мм, расстояние между осями – 2610 мм), но компактнее рестайлингового Haval Jolion (4472 и 2700 мм).

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В салоне GS3 – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), двухэтажный центральный тоннель и «хрустальный» селектор коробки. Нашему паркетнику также обещаны панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, помощи в пробках и распознавания дорожных знаков. Объем багажника составляет 341 литр, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1271 литра.

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На российском рынке GAC GS3 предложат с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5, которая выдает 170 л.с. и 250 Нм (в Китае – 177 л.с. и 270 Нм). Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Продажи GAC GS3 начнутся в ближайшее время, цен еще нет. К примеру, Chery Tiggo 4 Pro сегодня стоит от 2 120 000 рублей, обновленный Haval Jolion – от 1 999 000 рублей.

Одновременно с анонсом нового паркетника выяснилось, что в российской гамме GAC есть и потери: наш рынок покидает старший кроссовер GS5, модель уже убрали с официального сайта. Сейчас компания продает в РФ флагманский кросс GS8 и минивэн M8. В третьем квартале текущего года в Россию планируют привезти еще один новый SUV, но подробностей об этой модели пока нет.

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