Кроссовер GAC размером с Крету сменил имидж и обзавелся новым мотором

В Сети появились фотографии рестайлингового паркетника GS3. Внешне кросс теперь похож на старшие модели, вдобавок он стал мощнее.

Модель GAC Trumpchi GS3 (марку Trumpchi используют только в КНР) стартовала в середине 2017 года, она открывает кросс-линейку бренда. По итогам 2018-го паркетник занял вторую строчку в личном зачете Trumpchi на домашнем рынке (бессменным бестселлером марки является кроссовер GS4), с тех пор он так и удерживает эту позицию, правда, в 2019-м спрос просел: реализовано 72 607 экземпляров, что на 19% меньше, чем годом ранее. Подстегнуть интерес призван рестайлинг, снимки посвежевшего GS3 внесли в базу китайского минпрома.

Переднюю часть оформили в стиле кроссоверов GAC Trumpchi GS4 и GS5 – младший SUV обзавелся огромной радиаторной решеткой и более массивным бампером с «треугольниками». Задний бампер тоже новый, без имитации патрубков выхлопной системы. Еще заменили фары и фонари. Кроме того, у паркетника будет «имиджевая» версия – без хрома на решетке, но с яркими декоративными полосками и цветными же дисками. Ну а в целом обновленный кросс выглядит солиднее предшественника.

Высота кроссовера выросла на 5 мм до 1660 мм, остальные габариты не изменились: длина GS3 равна 4350 мм, ширина – 1825 мм, колесная база – 2560 мм. То по своим размерам «китаец» близок к нашей Hyundai Creta (4270/1780/1630 мм, расстояние между осями – 2590 мм).



Фотографий интерьера рестайлингового Trumpchi GS3 пока нет. Скорее всего, внутри установили новую мультимедийную систему, с более крупным тачскрином.

На родине компактный кроссовер предложат с новой бензиновой «турбочетверкой» 4A15J1 1.5 мощностью 169 л.с. – этот двигатель GS3 достался от старшего GS4. Последний доступен с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», а также с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Скорее всего, у GS3 с новым мотором будут те же коробки. Дореформенный кросс сегодня представлен с «турботройкой» 3B15J1 1.5 с отдачей в 163 л.с., которая работает в паре с 6МКП или 7DCT. Любопытно, что этот двигатель указан в документах сертификационного органа и для преобразившегося SUV, хотя не исключено, что его все же отправят в отставку.



Кстати, свою рыночную карьеру GS3 начинал с совсем другими моторами: модель оснащалась «атмосферником» 4A15K1 1.5 (114 л.с.) и «турбочетверкой» 4A13M1 1.3 (137 л.с.). Привод же в любом случае только передний.

Дореформенный GAC Trumpchi GS3 1 / 3 Дореформенный GAC Trumpchi GS3 2 / 3 Дореформенный GAC Trumpchi GS3 3 / 3

До китайских дилеров обновленный GAC Trumpchi GS3 должен добраться уже в этом году. Дореформенный паркетник сегодня стоит от 76 800 юаней, что эквивалентно примерно 754 000 рублей по текущему курсу.



Между тем кроссовер GS3 ранее показали и российской публике, однако в ближайшем будущем эта модель у нас не появится. Но GAC готовит для РФ другие премьеры: на нашем рынке вот-вот стартует минивэн GN8 (в Китае он зовется GM8), а затем россиянам предложат паркетник GS5.