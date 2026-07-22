Рестайлинг ×
  • Кроссовер GAC S7, доступный и в России, обновили всего через год после запуска

Кроссовер GAC S7, доступный и в России, обновили всего через год после запуска

22.07.2026 618 0 0
Кроссовер GAC S7, доступный и в России, обновили всего через год после запуска

Адресованному домашнему рынку гибридному паркетнику GAC освежили внешность. Модель также получила улучшенный комплекс водительских ассистентов. Кроме того, модернизировали технику.

Подзаряжаемый гибридный кроссовер Trumpchi S7 в новом стиле концерн GAC вывел на китайский рынок весной прошлого года. А в марте года нынешнего модель добралась и до России – уже просто как GAC S7 (бренд Trumpchi используют только в КНР). На родине же паркетник успеха не снискал. Так, по данным местных медиа, по итогам января – июня 2026-го в Китае было реализовано всего 6980 единиц. К примеру, сопоставимый по размерам Aito M6 только в июне этого года разошелся там тиражом 10 600 экземпляров. Видимо, поэтому GAC Trumpchi S7 уже подвергли модернизации, и сегодня посвежевший паркетник стал доступен к заказу в Поднебесной.

Было — стало

Кроссоверу переделали «личико». GAC Trumpchi S7 обрел другой бампер, вдобавок стал больше расположенный в его нижней части воздухозаборник. Проходящая под крышкой капота «интерактивная панель» осталась прежней, а вот фары поместили в новые блоки, к тому же они теперь лишены дополнительных вертикальных LED-полосок.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В головной оптике, а также в корпусах зеркал и на корме появилась синяя подсветка – это признак работающего автопилота. Кстати, стандартный для всех версий, за исключением базовой, лидар над лобовым стеклом тоже новый – отныне он 192-строчный (был 126-строчный). Кроме того, во всех исполнениях комплекс водительских ассистентов отныне включает 12 ультразвуковых радаров (раньше в «простых» комплектациях их было 8).

1 / 2
2 / 2

Размеры S7 не изменились. Длина – 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2880 мм. Кроссовер по умолчанию имеет 19-дюймовые диски, за доплату можно заказать 20-дюймовые.

Пятиместный салон в целом прежний. Тут раздельные экраны приборки (8,88 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма), они идут уже в базе. В списке стандартного оборудования еще значатся двухзонный климат-контроль, подогрев руля, подогрев и вентиляция передних сидений (водительское – еще и с массажером), беспроводная зарядка для смартфона. Дорогие комплектации – это также подогрев и вентиляция задних сидений. Потолочный планшет (17,3 дюйма) для пассажиров теперь положен только топ-версии.

Как и прежде, силовая установка GAC Trumpchi S7 включает бензиновый турбодвигатель 1.5 мощностью 160 л.с. Расположенный на передней оси электромотор модернизировали: его отдача выросла с 231 до 272 л.с. Топовый полноприводный S7 сохранил отдельный 109-сильный электромотор на задней оси. 

Во всех комплектациях кроссовер оснащен новой батареей – емкостью 38,88 кВт*ч, тогда как дореформенному паркетнику в Китае положен аккумулятор на 36,3 кВт*ч. Запас хода в электрорежиме для переднеприводных версий теперь составляет 255 км по циклу CLTC, показатель полноприводного кроссовера – 240 км (было 205 и 180 км соответственно).

Без учета акций обновленный GAC Trumpchi S7 обойдется в 149 800 – 199 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,7 млн – 2,3 млн рублей по текущему курсу. На экспортных рынках гибрид, вероятно, обновится лишь в следующем году.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто рестайлинг GAC GAC S7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Как правильно слить бензин из бака современного автомобиля Во многих случаях создание персонального резерва топлива – вовсе не паранойя, а вполне рациональная тактика опытных водителей, которые не готовы рисковать и играть в лотерею с бензоколонками... 63959 2 1 22.07.2026
Статьи / Новинки Jeland J6: обзор кроссовера для города и загородных маршрутов Jeland J6 – среднеразмерный кроссовер, который позиционируется как универсальный транспорт для ежедневных поездок по городу и выездов за его пределы. Модель рассчитана на тех, кто ищет балан... 2213 1 0 21.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныние Не так давно мы опубликовали новость о новых двигателях АВТОВАЗа. И, разумеется, в комментариях сразу отметились те, у кого она вызвала отрицательные эмоции. Иногда такие реакции провоцируют... 1160 12 0 20.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 46249 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43825 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 14726 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
12 АВТОВАЗ представил семейство новых двигателей для новых моделей
12 Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныни...
5 Рычагов меньше, оцинковки больше: знакомство с обновлённой Niva Legend
Новые комментарии
Change privacy settings