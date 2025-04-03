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  • Кроссовер Geely Atlas изменился не только снаружи: полноценные официальные фото

Кроссовер Geely Atlas изменился не только снаружи: полноценные официальные фото

03.04.2025 315 0 0

Компания Geely полностью рассекретила дизайн рестайлингового паркетника Boyue L (в РФ дореформенная версия представлена как Atlas). Модель не только преобразилась снаружи, но и получила новый интерьер.

Накануне Geely поделилась тизерами модернизированного кроссовера Boyue L. А сегодня компания опубликовала полноценные изображения, включая картинки салона. Напомним, в Китае такой паркетник официально объявлен новым, уже четвертым по счету поколением. Хотя на деле это лишь рестайлинг. Да и прежний SUV относится вовсе не к третьей, а ко второй генерации. Ну и добавим, что в России дореформенный «второй» Geely Boyue L представлен как Geely Atlas.

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В Поднебесной паркетник обрел совершенно новый салон. Заменили переднюю панель, центральный тоннель и даже карты дверей. Кроме того, как и предполагалось, на смену вертикальному планшету мультимедиа пришел тачскрин более привычного формата, хотя и он довольно крупный. А еще Geely Boyue L имеет продвинутую операционную систему Flyme Auto, которая создана вместе с компанией Meizu. В списке оборудования также заявлены аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, динамичная атмосферная подсветка, подогрев, вентиляция и массажер кресел.

Что же касается внешности, то ее упростили. Вместо светодиодных клыков ходовых огней и компактных блоков фар установили обычную светотехнику. При этом фары отныне объединены между собой сплошной светящейся полоской (у дореформенного кроссовера – диодные «штрихи»). Заменили радиаторную решетку, бамперы, вдобавок у фонарей новая начинка. А задний номерной знак перенесли с багажной двери ниже.

Geely уже сертифицировала «четвертый» Boyue L, так что основные характеристики известны. Длина кроссовера составляет 4730 мм, ширина — 1910 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2785 мм. Размеры дореформенной модели для Китая: 4670/1900/1705 мм, расстояние между осями – 2777 мм.

Дореформенный Geely Boyue L для Китая. У российского нынешнего Geely Atlas почти такой же дизайн
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Дореформенный Geely Boyue L для Китая. У российского нынешнего Geely Atlas почти такой же дизайн
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Дореформенный Geely Boyue L для Китая. У российского нынешнего Geely Atlas почти такой же дизайн
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Двигатели прежние. На домашнем рынке Geely Boyue L доступен с бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 181 и 218 л.с. соответственно, оба мотора работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. На родине кроссовер бывает только с передним приводом (в РФ у Atlas есть полноприводное исполнение).

По предварительным данным, премьеру Geely Boyue L с новым дизайном проведут 9 апреля. Дореформенный паркетник, скорее всего, останется в строю: продавать разные версии одной и той же модели – обычное дело для Китая.

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