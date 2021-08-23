Кроссовер Geely Atlas Pro: версия с «иксом» на родине и более доступная комплектация в РФ

На домашнем рынке паркетник Джили будет предложен с иным оформлением передней части. Нам этот вариант пока не светит, зато у российского SUV появилось новое исполнение, благодаря которому он стал дешевле на 100 тысяч рублей.

В России прием заказов на существенно модернизированный кроссовер Geely Atlas открыли в конце июня текущего года (и Kolesa.ru уже испытал новинку, все подробности – в нашем материале). А вот в Китае такой автомобиль дебютировал еще в 2019-м, там модель зовется Boyue, причем и на родине, и у нас преобразившийся паркетник имеет приставку Pro. Теперь же в Поднебесной снова доработали SUV, но это не просто рестайлинг, а новая модификация, которая дополнит гамму. К слову, на китайском рынке до сих пор в строю почти первозданный паркетник. «Почти» — потому что, в отличие от нашего Атласа, «их» модель до появления Pro-версии пережила другое, более скромное обновление. Ну а еще одно исполнение сделано именно из Boyue Pro, его назвали Boyue X. Сама Geely пока распространила лишь несколько эскизов, однако «фрагментарные» фото «икса» уже давно внесли в базу местного минпрома.

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Итак, кроссовер отличился оформлением передней части: Boyue X получил массивную радиаторную решетку с «плетением», иной бампер, а также вставки то ли серебристого, то ли золотистого цвета, образующие тот самый «икс». Кроме того, для модели предусмотрен внешний декор красного и оранжевого цветов. Салон еще не засвечен. Впрочем, внутри, скорее всего, другими стали лишь материалы отделки.



Geely Boyue X на фото минпрома КНР

Местные профильные медиа пишут, что Geely Boyue X предложат с бензиновой 184-сильной «турбочетверкой» 1.8 от Pro-версии, в Китае мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Исходному паркетнику на родине марки еще положена «турботройка» 1.5 мощностью 177 л.с., этот двигатель также работает в паре с 7DCT, плюс можно выбрать классический шестиступенчатый «автомат».



Полноценную премьеру Boyue X должен справить на автосалоне в Чэнду, который откроется в конце текущей недели.

Geely Boyue X на фото минпрома КНР

В РФ паркетник с «иксом» пока не собирается, но и у нашего Atlas Pro есть новости: сегодня российский офис Geely объявил о расширении линейки комплектаций. Напомним, прежде SUV был представлен лишь в двух наиболее богатых версиях Flagship и Flagship+ за 2 119 990 и 2 184 990 рублей соответственно. Теперь же для заказа доступна еще и версия Luxury за 2 019 990 рублей. Дешевле кросс стал за счет того, что его лишили беспроводной зарядки для смартфона, атмосферной подсветки в салоне, систем автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Вдобавок у Atlas Pro Luxury «обычный» круиз-контроль вместо адаптивного. Что осталось? Светодиодная оптика, виртуальная «приборка», мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, подогрев руля и всех сидений, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, камеры кругового обзора, передние и задние датчики парковки.

На нашем рынке Geeky Atlas Pro по-прежнему предлагается только в виде полноприводного «мягкого» гибрида (в Китае такой версии нет): кроссовер оснащен «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), 48-вольтовым стартер-генератором, небольшой литий-ионной батареей и 7DCT. Гибридный «довесок» работает в рамках системы старт-стоп, выдает до 50 Нм дополнительного крутящего момента и помогает в первые секунды разгона. Также предусмотрены четыре режима вождения (Eco, Comfort, Sport, Offroad).

Geely Atlas Pro для России. В Китае Boyue Pro выглядит так же 1 / 2 Geely Atlas Pro для России. В Китае Boyue Pro выглядит так же 2 / 2

В будущем, вероятно, у нас появятся и более дешевые версии Atlas Pro, в том числе, с передним приводом и без гибридного довеска.



Между тем дореформенный Атлас тоже пока присутствует в РФ (от 1 401 990 рублей), он доступен с «турбочетверкой» 1.8 (184 л.с.), «атмосферниками» 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (148 л.с.). Двухлитровый двигатель сочетается с 6МКП, кроссовер с этой парой исключительно переднеприводный. Моторы 2.4 и 1.8T комплектуются 6АКП, привод может быть как передний, так и полный. Со временем Pro-версия полностью вытеснит «просто» Geely Atlas с нашего рынка.