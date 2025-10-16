Кроссовер Geely EX5 EM-i для России: оснащение и техника

Компания Geely готовится вывести на наш рынок новый паркетник. Это будет первый подзаряжаемый гибрид в российской гамме марки.

Появление в РФ кроссовера Geely EX5 EM-i официально анонсировали в середине сентября. А сегодня местный офис марки раскрыл подробности о технике и оснащении, вдобавок опубликованы изображения интерьера нашей версии. Напомним, под экспортным обозначением EX5 EM-i в России будут продавать подзаряжаемый гибрид Geely Galaxy Starship 7, который стартовал в Китае в прошлом году. Также добавим, что совсем недавно у кроссовера появился белорусский аналог – Belgee X80 PHEV.

Ближайшим родственником Geely EX5 EM-i является электрический паркетник Geely EX5 (в Китае это Geely Galaxy E5), добравшийся до России весной. Внешность гибрида выполнена в стиле электрокара, но при этом стопроцентным клоном модель с ДВС все же не стала. У бензоэлектрического кроссовера собственные бамперы, двухэтажная головная оптика, другие задние фонари и обычные ручки дверей вместо выдвижных.

Длина EX5 EM-i равна 4740 мм, колесная база – 2755 мм. Показатели нашего электрокросса – 4615 и 2750 мм соответственно. Объем багажника гибридной модели составляет 528 литров, со сложенным вторым рядом кресел – 2065 литров.

Внутри гибрид тоже лишь подражает чисто «зеленому» SUV. В салоне Geely EX5 EM-i установлены раздельные экраны приборки (10,2 дюйма) и мультимедийной системы (15,4 дюйма), двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Мультимедиа работает на операционке Flyme Auto. Адресованному России Geely EX5 EM-i также обещаны: аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками и сабвуфером, атмосферная подсветка (256 цветов) и «более десятка» водительских ассистентов (адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтального столкновения, система мониторинга «слепых» зон и т.д.).

Geely EX5 EM-i имеет гибридную систему параллельно-последовательного типа, то есть ДВС работает в основном в режиме генератора, но может подключаться к колесам. Установка включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 99 л.с. (в Китае – 112 л.с.) и 218-сильный электромотор. Емкость батареи нашего кроссовера пока не раскрыта. Белорусский Belgee X80 PHEV получил аккумулятор на 18,4 кВт*ч, у модели Geely для КНР батарея емкостью 8,5 или 19,1 кВт*ч. Заявлено, что в полностью электрическом режиме Geely EX5 EM-i сможет проехать 111 км по циклу WLTP, в смешанном режиме максимальный запас хода составит 943 км. С места до 100 км/ч паркетник разгоняется за 8,1 секунды.

В продажу гибридный Geely EX5 EM-i поступит в ближайшее время. Цены пока не объявлены. Чисто электрический кроссовер Geely EX5 в России без учета акций сегодня стоит 4 099 990 – 4 399 990 рублей.