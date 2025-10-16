Гибридные авто ×

Кроссовер Geely EX5 EM-i для России: оснащение и техника

16.10.2025 244 0 0

Компания Geely готовится вывести на наш рынок новый паркетник. Это будет первый подзаряжаемый гибрид в российской гамме марки.

Появление в РФ кроссовера Geely EX5 EM-i официально анонсировали в середине сентября. А сегодня местный офис марки раскрыл подробности о технике и оснащении, вдобавок опубликованы изображения интерьера нашей версии. Напомним, под экспортным обозначением EX5 EM-i в России будут продавать подзаряжаемый гибрид Geely Galaxy Starship 7, который стартовал в Китае в прошлом году. Также добавим, что совсем недавно у кроссовера появился белорусский аналог – Belgee X80 PHEV.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ближайшим родственником Geely EX5 EM-i является электрический паркетник Geely EX5 (в Китае это Geely Galaxy E5), добравшийся до России весной. Внешность гибрида выполнена в стиле электрокара, но при этом стопроцентным клоном модель с ДВС все же не стала. У бензоэлектрического кроссовера собственные бамперы, двухэтажная головная оптика, другие задние фонари и обычные ручки дверей вместо выдвижных.

Длина EX5 EM-i равна 4740 мм, колесная база – 2755 мм. Показатели нашего электрокросса – 4615 и 2750 мм соответственно. Объем багажника гибридной модели составляет 528 литров, со сложенным вторым рядом кресел – 2065 литров.

1 / 2
2 / 2

Внутри гибрид тоже лишь подражает чисто «зеленому» SUV. В салоне Geely EX5 EM-i установлены раздельные экраны приборки (10,2 дюйма) и мультимедийной системы (15,4 дюйма), двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Мультимедиа работает на операционке Flyme Auto. Адресованному России Geely EX5 EM-i также обещаны: аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками и сабвуфером, атмосферная подсветка (256 цветов) и «более десятка» водительских ассистентов (адаптивный круиз-контроль, система предотвращения фронтального столкновения, система мониторинга «слепых» зон и т.д.).

Geely EX5 EM-i имеет гибридную систему параллельно-последовательного типа, то есть ДВС работает в основном в режиме генератора, но может подключаться к колесам. Установка включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 99 л.с. (в Китае – 112 л.с.) и 218-сильный электромотор. Емкость батареи нашего кроссовера пока не раскрыта. Белорусский Belgee X80 PHEV получил аккумулятор на 18,4 кВт*ч, у модели Geely для КНР батарея емкостью 8,5 или 19,1 кВт*ч. Заявлено, что в полностью электрическом режиме Geely EX5 EM-i сможет проехать 111 км по циклу WLTP, в смешанном режиме максимальный запас хода составит 943 км. С места до 100 км/ч паркетник разгоняется за 8,1 секунды.

В продажу гибридный Geely EX5 EM-i поступит в ближайшее время. Цены пока не объявлены. Чисто электрический кроссовер Geely EX5 в России без учета акций сегодня стоит 4 099 990 – 4 399 990 рублей. 

кроссовер Россия Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely EX5 Geely Galaxy Starship 7
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Что такое масло с допуском производителя: что это значит, чем оно отличается и где его найти Иногда автовладельцы при выборе моторного масла стараются пойти самым простым путем: купить «фирменное» масло, на упаковке которого будет бренд их автомобиля. Ведь если значок на машине и ка... 1377 2 0 15.10.2025
Статьи / Шины и диски Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины Споры о том, что лучше, шипованные шины или фрикционные, можно считать вечными. В этом нет ничего удивительного: у каждого типа есть свои поклонники. Но остаются и те, кто до сих пор не може... 9538 5 0 14.10.2025
Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 3147 2 2 13.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13874 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12744 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10506 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
11 Результаты продаж бренда Exeed в сентябре
5 Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины
5 Да здравствует бензин: моторы, прощайте?
Новые комментарии
Change privacy settings