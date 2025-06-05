Рестайлинг ×

Кроссовер Haval H6 с новым дизайном: больше рынков

05.06.2025 234 0 0

Рестайлинговый паркетник Haval выбрался за пределы Китая. Где-то модель представлена как только с ДВС, так и в виде гибрида. А в некоторых странах доступен исключительно бензоэлектрический SUV.

Кроссовер Haval H6 является по-настоящему глобальной моделью – его продают практически во всех регионах присутствия бренда. В родном Китае еще в прошлом году стартовал преобразившийся паркетник. Причем там такой H6 официально объявлен новым поколением, хотя это лишь рестайлинг модели третьей генерации, которая в строю с 2020-го. В марте года нынешнего модернизированный кроссовер дебютировал в Таиланде. Теперь же география продаж вновь расширена: рестайлинговый Haval H6 стал доступен в Пакистане и Новой Зеландии.

Рестайлинговый Haval H6 для Новой Зеландии
1 / 2
Рестайлинговый Haval H6 для Новой Зеландии
2 / 2

Спереди машины для разных стран повторяют друг друга. Рестайлинг принес Haval H6 новый бампер и массивную радиаторную решетку с пластинами. У фар прежняя форма, но при этом к ним пристыковали светодиодные клыки ходовых огней. Корму таиландского паркетника реформы не затронули – он сохранил монофонарь. А вот у H6 для Пакистана и Новой Зеландии фонари теперь раздельные, как и в Китае. Размеры едины для всех версий. Длина – 4703 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2738 мм.

Рестайлинговый Haval H6 для Новой Зеландии
1 / 3
Рестайлинговый Haval H6 для Новой Зеландии
2 / 3
Рестайлинговый Haval H6 для Новой Зеландии
3 / 3

Новозеландскому и пакистанскому кроссоверам оставили старый руль (в Китае и Таиланде «баранки» новые, причем они разные). При этом независимо от рынка Haval H6 лишился привычного селектора коробки, вместо него – подрулевой рычажок. Во всех странах модель также имеет раздельные экраны приборки и мультимедиа (центральный планшет стал больше), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и множество других водительских ассистентов.

Рестайлинговый Haval H6 для Пакистана
1 / 2
Рестайлинговый Haval H6 для Пакистана
2 / 2

В Новой Зеландии рестайлинговый Haval H6, как и в Таиланде, бывает только гибридом. Но если таиландский паркетник предложен в подзаряжаемой версии PHEV и варианте HEV (без возможности зарядки от электросети), то новозеландской модели положено лишь последнее исполнение. Система одинаковая, она включает бензиновый турбомотор 1.5 и электродвигатель, суммарная отдача – 243 л.с. Аналогичный Haval H6 HEV доступен и в Пакистане, при этом там еще можно купить «традиционные» кроссоверы с турбомоторами 1.5 (182 л.с.) и 2.0 (235 л.с.). Базовый двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, 2.0T комплектуется 9DCT. В Китае H6 предложен исключительно с ДВС (те же 1.5T и 2.0T). На родине для модели со старшим мотором предусмотрен полный привод. В других же странах представлен лишь переднеприводный паркетник.

Рестайлинговый Haval H6 для Новой Зеландии
1 / 5
Рестайлинговый Haval H6 для Новой Зеландии
2 / 5
Рестайлинговый Haval H6 для Новой Зеландии
3 / 5
Рестайлинговый Haval H6 для Новой Зеландии
4 / 5
Рестайлинговый Haval H6 для Пакистана
5 / 5

Впоследствии Haval H6 с новым дизайном доберется и до остальных рынков – такой кроссовер уже анонсирован в Австралии и ЮАР. На очереди – другие страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток и Латинская Америка, а также страны СНГ. Но в России H6 актуального поколения официально не представлен – по крайней мере, пока.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Haval Haval H6
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы с GPS-информером: диапазон 10-14 тысяч рублей «Колёса» изучили пять популярных моделей видеорегистраторов из категории продвинутых: с GPS-информерами, обновляемыми базами камер и радаров, Wi-Fi, мобильными приложениями и магнитными крон... 523 6 0 05.06.2025
Статьи / Авто с пробегом Audi TT II (8J) с пробегом: очень жёсткая подвеска и 500 лошадиных сил без снижения ресурса В первой части нашего обзора Audi TT второго поколения мы рассказали о том, что кузов этого автомобиля имеет сложную конструкцию, но при некотором внимании будет служить долго. Простой и те... 538 0 0 04.06.2025
Статьи / Новые авто Красивее, мощнее, дороже: первый обзор лифтбека Hongqi H6 Компания Hongqi устроила в Москве премьеру первого в своей истории лифтбека – моделей с таким типом кузова в линейке китайской премиальной марки до сих пор не было. Мы побывали на презентаци... 558 2 1 04.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27825 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26812 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12479 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
14 Самый стильный молоток: как появился Hummer H2 и почему его не стало
6 Покупаем Exlantix ET: что это за автомобиль и чем он интересен
6 Принять вправо, прочь с дороги: министерство транспорта против водител...
Новые комментарии
Change privacy settings