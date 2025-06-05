Кроссовер Haval H6 с новым дизайном: больше рынков

Рестайлинговый паркетник Haval выбрался за пределы Китая. Где-то модель представлена как только с ДВС, так и в виде гибрида. А в некоторых странах доступен исключительно бензоэлектрический SUV.

Кроссовер Haval H6 является по-настоящему глобальной моделью – его продают практически во всех регионах присутствия бренда. В родном Китае еще в прошлом году стартовал преобразившийся паркетник. Причем там такой H6 официально объявлен новым поколением, хотя это лишь рестайлинг модели третьей генерации, которая в строю с 2020-го. В марте года нынешнего модернизированный кроссовер дебютировал в Таиланде. Теперь же география продаж вновь расширена: рестайлинговый Haval H6 стал доступен в Пакистане и Новой Зеландии.

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Спереди машины для разных стран повторяют друг друга. Рестайлинг принес Haval H6 новый бампер и массивную радиаторную решетку с пластинами. У фар прежняя форма, но при этом к ним пристыковали светодиодные клыки ходовых огней. Корму таиландского паркетника реформы не затронули – он сохранил монофонарь. А вот у H6 для Пакистана и Новой Зеландии фонари теперь раздельные, как и в Китае. Размеры едины для всех версий. Длина – 4703 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2738 мм.

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Новозеландскому и пакистанскому кроссоверам оставили старый руль (в Китае и Таиланде «баранки» новые, причем они разные). При этом независимо от рынка Haval H6 лишился привычного селектора коробки, вместо него – подрулевой рычажок. Во всех странах модель также имеет раздельные экраны приборки и мультимедиа (центральный планшет стал больше), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и множество других водительских ассистентов.

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В Новой Зеландии рестайлинговый Haval H6, как и в Таиланде, бывает только гибридом. Но если таиландский паркетник предложен в подзаряжаемой версии PHEV и варианте HEV (без возможности зарядки от электросети), то новозеландской модели положено лишь последнее исполнение. Система одинаковая, она включает бензиновый турбомотор 1.5 и электродвигатель, суммарная отдача – 243 л.с. Аналогичный Haval H6 HEV доступен и в Пакистане, при этом там еще можно купить «традиционные» кроссоверы с турбомоторами 1.5 (182 л.с.) и 2.0 (235 л.с.). Базовый двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, 2.0T комплектуется 9DCT. В Китае H6 предложен исключительно с ДВС (те же 1.5T и 2.0T). На родине для модели со старшим мотором предусмотрен полный привод. В других же странах представлен лишь переднеприводный паркетник.

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Впоследствии Haval H6 с новым дизайном доберется и до остальных рынков – такой кроссовер уже анонсирован в Австралии и ЮАР. На очереди – другие страны Юго-Восточной Азии, Ближний Восток и Латинская Америка, а также страны СНГ. Но в России H6 актуального поколения официально не представлен – по крайней мере, пока.