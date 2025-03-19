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Новый Haval H6 для экспортных рынков отличился от версии для Китая

19.03.2025 299 0 0

Рестайлинговый кроссовер Haval H6 готовится к старту продаж в Таиланде. Там модель предложат в двух гибридных версиях, тогда как на родине представлен исключительно «традиционный» паркетник. Кроме того, у таиландской пятидверки другое оформление кормы.

В Китае продажи преобразившегося Haval H6 начались летом прошлого года. На родине, напомним, такой кроссовер официально объявлен новым поколением, хотя это лишь рестайлинг. Теперь же модернизированный паркетник готов к выходу на внешние рынки: одними из первых его получат жители Таиланда. Там уже раскрыли основные характеристики и провели тест-драйв для местных журналистов. Выяснилось, что у таиландского нового H6 есть свои особенности. При этом не исключено, что аналогичный кроссовер станут продавать и в других странах – по крайней мере, с левосторонним движением. Также отметим, что в Таиланде представлен H6 локальной сборки.

Новый Haval H6 для Таиланда

Спереди таиландский рестайлинговый Haval H6 повторил версию для Китая. Паркетнику достались такие же бампер и радиаторная решетка с массивными пластинами; у фар прежняя форма, но при этом к ним теперь пристыкованы диодные клыки дневных ходовых огней. А вот корма другая: если в Поднебесной Haval H6 обрел раздельные фонари, то в Таиланде паркетник сохранил единую плашку. Да и задний бампер у зарубежной модели старый (в Китае его заменили).

Новый Haval H6 для Таиланда

Как бы то ни было, габариты машин совпадают. Длина равна 4703 мм – это на 20 мм больше по сравнению с дореформенным H6 для Таиланда (показатель дорестайлинговой версии для Китая – 4653 мм). Остальные размеры не изменились: ширина – 1886 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2738 мм. Паспортный дорожный просвет зарубежного паркетника – 170 мм.

Новый Haval H6 для Таиланда

Внутри таиландский Haval H6 тоже имеет ряд отличий. Тут двухспицевый руль вместо трехспицевого в Китае, а под центральными дефлекторами обдува появился ряд физических клавиш. В списке оборудования еще заявлены виртуальная приборка на 10,25 дюйма и мультимедиа с планшетом диагональю 14,6 дюйма (в КНР у модели аналогичные экраны), беспроводная площадка для зарядки смартфона, двухзонный климат-контроль, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Новый Haval H6 для Таиланда
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Новый Haval H6 для Таиланда
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В Китае новый Haval H6 предложен только с ДВС: там модель оснащается бензиновыми турбочетверками 1.5 и 2.0 мощностью 184 и 238 л.с. соответственно. В Таиланде же кроссовер, как и прежде, бывает исключительно в виде гибрида, причем таких версий две – это HEV, то есть без возможности зарядки от электросети, и подзаряжаемая PHEV. Установки обеих базируются на бензиновом турбомоторе 1.5. Совокупная отдача Haval H6 HEV – 243 л.с. и 530 Нм, Haval H6 PHEV – 326 л.с. и те же 530 Нм. Батареи новые. Младший гибрид получил аккумулятор емкостью 1,77 кВт*ч, версия PHEV – емкостью 27,4 кВт*ч (было – 1,69 и 34 кВт*ч соответственно). Подзаряжаемый гибрид в электрическом режиме проедет 150 км, правда, этот показатель рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Гибридный Haval H6 доступен исключительно с передним приводом, тогда как в КНР для «традиционного» паркетника с 2.0T предусмотрен полный привод.

Новый Haval H6 для Китая
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Новый Haval H6 для Китая
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Новый Haval H6 для Китая
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Дореформенный гибридный Haval H6 для Таиланда. У старого традиционного кроссовера, который все еще в строю в Китае и на экспортных рынках, другое оформление передней части
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Дореформенный гибридный Haval H6 для Таиланда
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В Таиланде новый Haval H6 HEV предложат в одной комплектации Pro, у H6 PHEV их две – Pro и Ultra. Публичную премьеру рестайлинговый кроссовер справит 24 марта на местном автосалоне, тогда же объявят цены и дадут старт продажам.

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