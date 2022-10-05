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  • Кроссовер Honda Pilot нового поколения: свежее официальное фото

Кроссовер Honda Pilot нового поколения: свежее официальное фото

05.10.2022 256 1 0

Полноценную премьеру SUV четвертой генерации проведут нынешней осенью. Подробностей о технике все еще нет, при этом ранее Honda пообещала, что такой Пилот будет «самым выносливым».

 

Первый невнятный тизер Honda Pilot нового поколения американское подразделение компании распространило в августе (Штаты являются главным рынком для модели), а в сентябре появились фрагментарные изображения SUV без камуфляжа. И вот свежее фото: на нем кроссовер представлен в полный рост. Веселенький окрас – это формально не маскировка, а «специальная пленка», ливрея, ведь перед нами предсерийный образец, принимающий участие в пробеге Rebelle Rally, к которому допускаются только женские экипажи. Ралли стартует 6 октября, машины проедут около 2600 км «по лучшему бездорожью Америки через Неваду и Калифорнию», причем использование GPS и других электронных устройств для навигации строго запрещено – только бумажные карты и компас. Но вернемся к Пилоту.

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Как и на сентябрьских картинках, на нынешнем фото запечатлен кроссовер в «хардкорной» версии TrailSport. У такого Honda Pilot внедорожная резина, стальные защитные пластины, перенастроенная подвеска и «расширенные возможности» системы полного привода. Кстати, ранее в компании сообщили о том, что новый Пилот окажется «самым выносливым SUV» за всю историю модели.

Если же сравнивать внешность с предшественником, то у «четвертого» кроссовера более брутальный дизайн: модель получила внушительную радиаторную решетку, у головной оптики теперь «традиционная» форма, хотя фары все так же пронзают декоративные вставки, на багажной двери красуются «цельные» дополнительные секции задних фонарей вместо «половинчатых». Интерьер пока не засвечен. Скорее всего, как и другим новым моделям Хонды, кроссоверу досталась мультимедиа-система с возвышающимся над передней панелью экраном.

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Для «четвертого» Honda Pilot заявлен «новый мощный» мотор V6, но подробностей все еще нет. Не исключено, что компания модернизировала нынешний «атмосферник» V6 3.5: на SUV третьего поколения двигатель выдает 284 л.с., он работает в паре с девятиступенчатым «автоматом».

Новый кроссовер представят до конца осени. В России такой Pilot не появится, так как Хонда сворачивает продажи автомобилей на нашем рынке. Причем такое решение было принято еще до начала известных событий.

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1 комментарий
05.10.2022 18:33
saunteetug

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