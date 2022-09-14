Новинки ×
  • Раскрыт облик нового Honda Pilot: марка обещает «самый выносливый SUV» за всю историю

Раскрыт облик нового Honda Pilot: марка обещает «самый выносливый SUV» за всю историю

14.09.2022 260 0 0

Пока компания показала лишь особый «внедорожный» вариант TrailSport, но и обычная версия у модели следующего поколения тоже, конечно, будет. Премьера уже не за горами.

 

Первый невнятный тизер кроссовера Honda Pilot четвертой генерации американское подразделение марки распространило в августе. Теперь же опубликованы четкие фирменные картинки, пусть пока еще и «фрагментарные», вдобавок производитель показал замаскированные тестовые прототипы. К слову, на всех этих изображениях запечатлен «хардкорный» Pilot TrailSport, у него внедорожная резина, стальные защитные пластины, «настроенная для бездорожья» подвеска и «расширенные возможности» системы полного привода. А еще Хонда обещает, что такой Пилот окажется «самым выносливым SUV» за всю историю модели.

Новый Honda Pilot TrailSport
1 / 3
Новый Honda Pilot TrailSport
2 / 3
Новый Honda Pilot TrailSport
3 / 3

В целом же у Pilot нового поколения более брутальный облик: кроссу досталась внушительная радиаторная решетка, у фар отныне «традиционная» форма, при этом их все так же пронзают декоративные вставки (они стали тоньше), а на багажной двери теперь красуются «цельные» дополнительные секции фонарей вместо «половинчатых». Интерьер еще не засвечен. Не исключено, что следом за другими свежими моделями марки новый Pilot получил мультимедиа-систему с возвышающимся над передней панелью экраном.

Новый Honda Pilot TrailSport
1 / 4
Новый Honda Pilot TrailSport
2 / 4
Новый Honda Pilot TrailSport
3 / 4
Новый Honda Pilot TrailSport
4 / 4

В компании заявили о том, что кроссовер предложат с «новым мощным» мотором V6, но подробностей не раскрыли. Вполне возможно, что речь идет о модернизированном варианте нынешнего «атмосферника» V6 3.5: на «третьем» американском Пилоте дореформенный движок выдает 284 л.с., он сочетается с девятиступенчатым «автоматом».

Полноценную премьеру Honda Pilot нового поколения справит до конца осени.

Уходящие стандартный Honda Pilot и Pilot TrailSport
1 / 5
Уходящие стандартный Honda Pilot и Pilot TrailSport
2 / 5
Уходящие стандартный Honda Pilot и Pilot TrailSport
3 / 5
Уходящие стандартный Honda Pilot и Pilot TrailSport
4 / 5
Уходящие стандартный Honda Pilot и Pilot TrailSport
5 / 5

Напомним, SUV третьей генерации в строю с 2015-го, в 2018-м большой кроссовер пережил рестайлинг, сохранив при этом «прилизанный» дизайн. Кстати, версия TrailSport есть и у «третьего» Пилота, ее добавили под конец прошлого года, но это «лайтовый» вариант, доработок немного: черный декор снаружи, увеличенный дорожный просвет и оригинальные 18-дюймовые колеса. Уходящий Honda Pilot в Штатах стоит от 38 080 долларов (без учета налогов и доставки).

В России новый кросс официально представлен не будет, ведь Хонда сворачивает продажи автомобилей на нашем рынке. Причем такое решение было принято еще до начала известных событий.

кроссовер авторынок новинки Honda Honda Pilot

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Suzuki Jimny III c пробегом: контрактный мотор за 15 тысяч, безнадежная МКП и опасный тюнинг В первой части материала мы выяснили, насколько обманчивым может быть внешне ухоженный экземпляр Jimny, как непросто найти не подверженный коррозии вариант и  стоит ли этого бояться. Но на... 330 0 1 14.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Я еду непристегнутым: что за это грозит, когда это законно и кто платит штраф за пассажира Отношение к ремню безопасности у российских водителей остается незрелым: кому-то он мешает, кого-то пугает, кому-то оказывается «не по статусу», а кого-то даже оскорбляет. Но сегодня мы оста... 533 2 17 12.09.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Infiniti FX II / Infiniti QX70 Вы молоды душой и телом, пока что не обременены большой семьей, неплохо зарабатываете и хотите ездить на мощной, яркой, дерзкой машине. Только вот беда: те же BMW X6 и Mercedes GLC AMG вам в... 1645 9 3 11.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17750 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9339 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компьютеризированный карбюратор и нереальная подвеска: опыт владения Chevrolet Caprice III Многие автомобильные энтузиасты ворчат, что в последние годы автопром развивается для «прогресса ради прогресса»… А пристальный ретроспективный взгляд легко покажет, что концепция комфорта,... 7095 2 25 26.05.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings