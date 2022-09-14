Раскрыт облик нового Honda Pilot: марка обещает «самый выносливый SUV» за всю историю

Первый невнятный тизер кроссовера Honda Pilot четвертой генерации американское подразделение марки распространило в августе. Теперь же опубликованы четкие фирменные картинки, пусть пока еще и «фрагментарные», вдобавок производитель показал замаскированные тестовые прототипы. К слову, на всех этих изображениях запечатлен «хардкорный» Pilot TrailSport, у него внедорожная резина, стальные защитные пластины, «настроенная для бездорожья» подвеска и «расширенные возможности» системы полного привода. А еще Хонда обещает, что такой Пилот окажется «самым выносливым SUV» за всю историю модели.
В целом же у Pilot нового поколения более брутальный облик: кроссу досталась внушительная радиаторная решетка, у фар отныне «традиционная» форма, при этом их все так же пронзают декоративные вставки (они стали тоньше), а на багажной двери теперь красуются «цельные» дополнительные секции фонарей вместо «половинчатых». Интерьер еще не засвечен. Не исключено, что следом за другими свежими моделями марки новый Pilot получил мультимедиа-систему с возвышающимся над передней панелью экраном.
В компании заявили о том, что кроссовер предложат с «новым мощным» мотором V6, но подробностей не раскрыли. Вполне возможно, что речь идет о модернизированном варианте нынешнего «атмосферника» V6 3.5: на «третьем» американском Пилоте дореформенный движок выдает 284 л.с., он сочетается с девятиступенчатым «автоматом».
Полноценную премьеру Honda Pilot нового поколения справит до конца осени.
Напомним, SUV третьей генерации в строю с 2015-го, в 2018-м большой кроссовер пережил рестайлинг, сохранив при этом «прилизанный» дизайн. Кстати, версия TrailSport есть и у «третьего» Пилота, ее добавили под конец прошлого года, но это «лайтовый» вариант, доработок немного: черный декор снаружи, увеличенный дорожный просвет и оригинальные 18-дюймовые колеса. Уходящий Honda Pilot в Штатах стоит от 38 080 долларов (без учета налогов и доставки).
В России новый кросс официально представлен не будет, ведь Хонда сворачивает продажи автомобилей на нашем рынке. Причем такое решение было принято еще до начала известных событий.
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