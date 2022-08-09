Honda Pilot снова будет брутальным: тизер кроссовера четвёртого поколения

В нынешнем, третьем по счету, поколении Honda Pilot пребывает с 2015-го, в 2018-м большой кроссовер пережил рестайлинг, сохранив при этом «прилизанный» дизайн. Впрочем, в Штатах, а это главный рынок для модели, такой SUV в целом успешен: по итогам прошлого года продажи там выросли на 15% до 143 000 единиц. И вот, наконец, американское подразделение Honda анонсировало «четвертый» кросс.

Сам производитель пока распространил единственное фото, на котором Pilot без кадрирования и не найдешь. Однако шпионы уже ловили замаскированные прототипы во время испытаний. Так вот даже камуфляж не помешал разглядеть, что в новом поколении у модели будет более брутальный облик. Нет, совсем уж «квадратным», как «второй» Pilot, свежий SUV не сделают, и все же дизайн экстерьера окажется смелее, чем у предшественника.

Тизер Honda Pilot нового поколения 1 / 2 Тизер Honda Pilot нового поколения 2 / 2

Кроме того, новому Пилоту обещана «внедорожная» версия TrailSport. Напомним, TrailSport – это не просто одна из комплектаций, это отдельный суббренд Хонды, созданный в пику Subaru с ее Wilderness. К слову, у нынешнего Pilot тоже имеется такое исполнение (а еще у кроссовера Passport), его добавили под конец 2021 года, «фишки» — черный декор снаружи, увеличенный дорожный просвет и оригинальные 18-дюймовые колеса. Между тем ранее в компании рассказывали о том, что в будущем у моделей TrailSport будут более существенные доработки (перенастроенная подвеска, усиленная защита днища и прочее), и не исключено, что именно на новом Пилоте и опробуют углубленный тюнинг.



Уходящие Honda Pilot и версия TrailSport 1 / 6 Уходящие Honda Pilot и версия TrailSport 2 / 6 Уходящие Honda Pilot и версия TrailSport 3 / 6 Уходящие Honda Pilot и версия TrailSport 4 / 6 Уходящие Honda Pilot и версия TrailSport 5 / 6 Уходящие Honda Pilot и версия TrailSport 6 / 6

О технике кросса нового поколения информации пока нет. «Третий» Honda Pilot доступен в США с безальтернативным бензиновым «атмосферником» V6 3.5 мощностью 284 л.с., который сочетается с девятиступенчатым «автоматом». Для модели предусмотрен полный привод.



Новый Honda Pilot должны представить в США уже в этом году, но в продажу такой SUV, скорее всего, поступит лишь в начале 2023-го. Нынешний кроссовер там сегодня стоит от 38 080 долларов (без учета налогов и доставки).