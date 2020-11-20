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  • Кроссовер Hyundai ix35 и седан Mistra: смена имиджа и огромные планшеты

Кроссовер Hyundai ix35 и седан Mistra: смена имиджа и огромные планшеты

20.11.2020 90 0 0

Обе модели Хёндэ кардинально преобразились как снаружи, так и внутри. Кроме того, расширен список доступного оборудования, а «четырехдверка» вдобавок обзавелась новым мотором и электроверсией. И паркетник, и седан предназначены только для китайского рынка.

 

Облик новых ix35 и Mistra давно не секрет – еще в сентябре модели раскрылись на фотографиях, которые внесли в базу минпрома КНР. А сегодня на автосалоне в Гуанчжоу состоялась официальная премьера этой парочки. Правда, пресс-служба «поднебесного» подразделения Hyundai не стала себя утруждать рассылкой медиа-материалов, корейский же офис в основном уделил внимание «четырехдверке», ограничившись лишь одним внятным снимком паркетника. Но на помощь приходят коллеги из Китая: кадры с выставки опубликовало издание Autohome.

Напомним, кроссовер Hyundai ix35 второй генерации дебютировал в 2017 году, седан Mistra выпускают с 2013-го, оба являются китайскими эксклюзивами, их производство налажено на местном заводе Beijing Hyundai. Для кросса нынешние обновки объявлены рестайлингом, ну а Mistra перешла во второе поколение. Начнем с паркетника.

Обновленный Hyundai ix35
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Обновленный Hyundai ix35
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Итак, ix35 получил новые светодиодные фары, которые теперь сливаются с радиаторной решеткой. Последняя стала шире и сменила горизонтальные полоски на сетку. Также заменили бамперы: в переднем вместо противотуманок установили вертикальные ходовые огни, в заднем появились вертикальные же светоотражатели. Фонари сделали в виде единой широкой плашки, на которой вдобавок красуется надпись с названием марки. После рестайлинга длина Hyundai ix35 выросла на 65 мм до 4500 мм, колесная база прежняя – 2640 мм.

Салон кроссовера тоже перекроили, тут новые рулевое колесо, «приборка» и селектор коробки. Кроме того, паркетнику досталась новая мультимедийная система с вертикальным тачскрином диагональю 10,4 дюйма, на него же выведено управление климатической установкой. Ну и еще заменили материалы отделки. Для модели заявлены системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

Обновленный Hyundai ix35
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Обновленный Hyundai ix35
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Двигатели прежние – кроссовер оснащается бензиновыми «атмосферником» 2.0 и «турбочетверкой» 1.4 мощностью 160 и 140 л.с. соответственно. Первый работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Для Hyundai ix35 с двухлитровым мотором предусмотрен полный привод.

Седан Mistra, пожалуй, преобразился еще значительнее, от скучного дизайна не осталось и следа. Главная «фишка» — это оптика. Так, ДХО и фары сделали в стиле сменившего поколение паркетника Hyundai ix25 (в РФ кросс известен как Creta), а задние фонари – по мотивам Sonata, вот только у Мистры объединяющая их светящаяся полоска проходит сверху, а не снизу. У «четырехдверки» отныне купеобразный силуэт, от окошек в задних стойках отказались. Длина увеличена на 70 мм до 4780 мм, ширина и высота, напротив, урезаны – теперь 1815 и 1460 мм соответственно (было 1820 и 1470 мм). Колесная база – те же 2770 мм, что и прежде.

Hyundai Mistra нового поколения
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Hyundai Mistra нового поколения
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Hyundai Mistra нового поколения
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Hyundai Mistra нового поколения
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Hyundai Mistra нового поколения
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Внутри новой Hyundai Mistra – выполненные в виде единого табло виртуальная «приборка» и экран мультимедиа-системы, каждый диагональю 12,3 дюйма. Блок управления «климатом» — сенсорный, а вместо традиционного рычага коробки установили кнопочный «пульт». В списке оборудования также значатся восемь подушек безопасности, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и множество других систем помощи водителю.

Базовым остался «атмосферник» 1.8 мощностью 143 л.с., а на смену 175-сильной «турбочетверке» 1.6 пришел турбомотор 1.5, который выдает 170 л.с. (такое есть и у китайской Сонаты). В Hyundai о коробках пока не рассказали, местные СМИ пишут о вариаторе и 7DCT (роботизированная коробка есть и у прежней Мистры, плюс 6АКП).

Hyundai Mistra нового поколения, электрическая версия

А еще «четырехдверка» получила полностью электрическую версию: такая Mistra на 35 мм длиннее «традиционной» модели, у нее иные бамперы и рельефная заглушка вместо радиаторной решетки, под которой спрятан разъем для зарядки. «Зеленый» седан оснащается 184-сильным электромотором и батареей ёмкостью 56,5 кВт*ч. Запас хода – 520 километров, но он рассчитан по устаревшему циклу NEDC.

Рестайлинговый кроссовер Hyundai ix35 должен поступить в продажу в ближайшее время, а седан Mistra нового поколения выйдет на рынок в следующем году. Цены пока не объявлены. Дореформенный паркетник сегодня стоит от 119 900 юаней (около 1 389 000 рублей по актуальному курсу), а «первая» Мистра обойдется минимум в 149 800 юаней (1 735 000 рублей). За пределами Китая модели, скорее всего, так и не появятся.

Дореформенный Hyundai ix35 и предыдущая Hyundai Mistra
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Дореформенный Hyundai ix35 и предыдущая Hyundai Mistra
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Дореформенный Hyundai ix35 и предыдущая Hyundai Mistra
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Дореформенный Hyundai ix35 и предыдущая Hyundai Mistra
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Дореформенный Hyundai ix35 и предыдущая Hyundai Mistra
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Дореформенный Hyundai ix35 и предыдущая Hyundai Mistra
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Между тем в Поднебесной у ix35 есть брат от Kia – он зовется Sportage, но это не та модель, которая хорошо знакома россиянам. Так вот китайский Спортэйдж сменил поколение, такой кросс тоже показали в Гуанчжоу.

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