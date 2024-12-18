Кроссовер Hyundai Mufasa выходит на рынок Казахстана

Относительно свежий паркетник Хёндэ представлен в соседней стране в двух комплектациях. Двигатель один, как и на производственной родине.

В серийном виде кроссовер Hyundai Mufasa дебютировал в Китае весной прошлого года, там он пришел на смену местному Hyundai ix35. Паркетник производят локально, и изначально модель была заявлена только для «поднебесного» рынка. Но теперь Mufasa лишился статуса эксклюзива для КНР: кроссовер появился в Казахстане.

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В плане дизайна предназначенный для казахстанского рынка кроссовер от китайской версии ничем не отличается. Особенности внешности Hyundai Mufasa – вертикальные блоки фар, рельефные выштамповки на боках и оформленные в виде овальной рамки задние фонари. Длина паркетника равна 4475 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2680 мм. То есть по своим габаритам в глобальной гамме марки Mufasa находится между Creta и Tucson.

В пятиместном салоне установлены объединенные в табло цифровая приборка и экран мультимедийной системы, вертикальные дефлекторы обдува, сенсорный блок управления «климатом» и двухэтажный центральный тоннель.

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Как и в Китае, в Казахстане Hyundai Mufasa представлен с безальтернативным бензиновым атмосферником 2.0 MPI, который выдает 160 л.с. и 193 Нм. Двигатель сочетается с классическим шестиступенчатым автоматом. Привод только передний.

Нашим соседям Mufasa доступен в двух комплектациях. В базовой за 13 790 000 тенге (около 2,7 млн рублей по актуальному курсу) есть светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, «кожаная» обивка, климат-контроль, упомянутое выше табло (в приборке – 4-дюймовый дисплей, экран мультимедиа диагональю 12,3 дюйма), подогрев передних сидений, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, ESC и круиз-контроль. Топовый Hyundai Mufasa за 14 190 000 тенге (примерно 2,8 млн рублей) – это полноценная виртуальная приборка на 12,3 дюйма, атмосферная подсветка интерьера, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения.

Между тем Mufasa можно купить и в России, но то речь, конечно, о «параллельных» машинах.