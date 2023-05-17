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  • Кроссовер Hyundai Mufasa оказался дороже и ix35, и многих конкурентов

Кроссовер Hyundai Mufasa оказался дороже и ix35, и многих конкурентов

17.05.2023 77 0 0

Новый паркетник отличился дизайном экстерьера и необычными решениями в салоне. Двигатель пока один.

Премьеру кроссовера Hyundai Mufasa, названного в честь героя диснеевского мультфильма «Король лев», провели в апреле на Шанхайском автосалоне. А теперь в Китае объявлены предварительные цены, дилеры начали принимать заказы. Одновременно озвучено отдельное локальное имя – Musa. Как несложно догадаться, паркетник пока адресован исключительно Поднебесной, там же налажено производство. К слову, местные профильные медиа считают, что этот SUV придет на смену местной модели Hyundai ix35.

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У Mufasa довольно оригинальная внешность: кросс получил вертикальные блоки фар, массивные радиаторную решетку и бамперы, на боках – рельефные выштамповки в стиле старшего Hyundai Tucson, а задние фонари сделали в виде овальной рамки. По длине (4475 мм) и высоте (1665 мм) новый SUV уступает якобы уходящему ix35 (4500 и 1710 мм соответственно), ширина (1850 мм) у машин совпадает. Колесная база Hyundai Mufasa – 2680 мм против 2640 мм у «тридцать пятого». 

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В салоне – давно уже привычные табло (объединенные экраны приборки и мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма), двухэтажный центральный тоннель и сенсорный блок управления климат-контролем. Но есть и необычные решения: например, пассажирские кресла могут быть обиты белой «кожей» (водительское – темно-серой), поверх бардачка есть еще один ящичек с крышкой, небольшие отсеки имеются и в подлокотниках дверей. Всего же заявлено 31 место для хранения. Объем багажника – 451 литр. Для Hyundai Mufasa также предусмотрены панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль.

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Кроссовер предложен с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 2.0, который выдает 160 л.с. и 193 Нм, мотор сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом». Привод исключительно передний. Позже Mufasa может обзавестись еще и гибридной версией, но о ней информации пока нет.

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На данный момент названы цены только двух комплектаций, причем их состав еще не раскрыт: за Mufasa просят примерно 20 000 – 21 400 долларов. Для сравнения, Hyundai ix35 сейчас стоит от 18 500 долларов. Местный Kia Sportage R (не путать с глобальным SUV) «в базе» обойдется в те же двадцать тысяч, что и Муфаса. А вот некоторые другие конкуренты некитайских брендов дешевле. Например, цена Toyota Corolla Cross начинается с отметки в 18 500 долларов, новый Honda XR-V (разновидность HR-V) там стоит от 19 000 долларов. Если же брать сопоставимые модели «поднебесных» марок, то разрыв в цене станет еще больше: Changan CS55 Plus – от 14 800 долларов, Chery Tiggo 7 Plus – от 14 200 долларов, Geely Boyue Cool – от 14 600 долларов. Впрочем, «предварительная» цена в КНР зачастую на деле означает, что цена реальная окажется чуть ниже.

Старт «живых» продаж Hyundai Mufasa намечен на июнь. Впоследствии кто-нибудь из российских дилеров вполне может привезти этот паркетник по схеме параллельного импорта. Между тем Kolesa.ru уже познакомился с Mufasa, все подробности – в нашем материале.

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