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В России начали продавать совсем другой Kia Sportage

21.12.2022 224 0 0

На данный момент паркетник предложен с двухлитровым «атмосферником» и «автоматом». Такой SUV бывает только с передним приводом.

Ассортимент моделей, которые до начала известных событий для российского рынка даже не рассматривались, вновь пополнен: один из крупных московских дилеров привез по схеме параллельного импорта кроссовер Kia Sportage Ace китайского производства. Напомним, этот паркетник создан специально для Поднебесной, он построен на базе «мирового» Спортэйджа третьего поколения, приставку Ace кросс обрел в прошлом году после существенного рестайлинга. В России же такой кроссовер выставлен под именем Sportage R – видимо, чтобы его не путали с глобальным SUV актуальной пятой генерации. К слову, «пятый» паркетник в КНР тоже представлен.

Китайский Kia Sportage Ace/Sportage R компактнее нынешнего глобального кросса, но выше, его размеры: 4530/1850/1700 мм, колесная база – 2640 мм. Габариты нашего Спортэйджа пятого поколения: 4660/1865/1660 мм, расстояние между осями – 2755 мм.

Стандартный Kia Sportage Ace для Китая и версия GT Line
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Стандартный Kia Sportage Ace для Китая и версия GT Line
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Особенности дизайна экстерьера «китайца» — слившиеся с радиаторной решеткой «изломанные» фары и вертикальные задние фонари в стиле Kia Sorento. В салоне установлены отдельные дисплеи приборов и мультимедиа-системы, плюс сенсорный блок управления «климатом». А еще у Sportage Ace есть «оспортивленный» вариант GT Line, его фишки – более агрессивный передний бампер, решетка с хромированными горизонтальными «штрихами» вместо вертикальных «клиньев» у стандартного SUV и оранжевый декор. Любопытно, что фото версии «под спорт» тоже «висят» на сайте российского дилера, но пока непонятно, действительно ли ее привезли, или же продавец лишь использовал картинки. Все дело в моторе.

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Так, в РФ для Kia Sportage R заявлен исключительно бензиновый «атмосферник» 2.0 мощностью 161 л.с., который работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом» (аналогичную технику имеет и стандартный паркетник в Китае). А вот версия GT Line в Поднебесной оснащается 200-сильной «турбочетверкой» 1.5 в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод же в любом случае только передний.

Комплектация одна, ее дилер обозначил как Highlight edition. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, «кожаный» салон, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, климат-контроль, виртуальная приборка на 7 дюймов, мультимедийная система с планшетом диагональю 10,25 дюйма, панорамный люк, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга «слепых» зон.

Цена Kia Sportage Ace/Sportage R – 3 050 500 рублей. Согласно сайту дилера, в РФ привезли сотню таких паркетников. Для сравнения, глобальный «пятый» Kia Sportage, который пока еще официально присутствует в России, по прайсу сегодня стоит от 2 849 900 рублей (150-сильный 2.0 MPI, МКП, передний привод), полноприводный кросс – от 3 069 900 рублей (тот же 2.0 MPI и МКП).

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