Новинку назвали Saga EV, в Hyundai ее относят к сегменту SUV. Это не серийный автомобиль, а концепт, он дебютирует на автосалоне в Сан-Паулу, который распахнет свои двери для представителей СМИ 6 ноября текущего года. Судя по приставке EV, корейцы готовят к премьере электромобиль, однако данных о «начинке» прототипа пока нет. Как отметили в Хёндэ, концепт разработан в калифорнийском дизайн-центре компании при участии бразильского подразделения.

Бразильские СМИ сообщают, что Hyundai не планирует отправлять кроссовер в серию, при этом работа дизайнеров не пропадет зря: на примере Saga EV компания продемонстрирует то, как изменится внешний облик машин популярной в Бразилии бюджетной линейки HB20 (базируются на платформе старого Соляриса). Напомним, в семейство входят пятидверный хэтчбек (собственно, HB20, длина — 3,9 метра), его кросс-версия HB20X и «оспортивленный» вариант HB20 R Spec, а также седан HB20S (длина — 4,2 метра). Автомобили выпускают на бразильском заводе Хёндэ.

Стандартный хэтч производят с 2012 года, седан – с 2013-го. Последнее обновление «бюджетники» претерпели в мае 2018-го, но оно было незначительным. От концепта Saga «двадцатке» могут достаться радиаторная решетка, фары и задние фонари. Не исключено, что HB20 с новым дизайном будут позиционировать в качестве модели второго поколения. В продажу сменившие облик машины должны поступит в 2019 году.

1 / 3 Нынешний хэтчбек Hyundai HB20 2 / 3 Нынешний хэтчбек Hyundai HB20 3 / 3 Нынешний хэтчбек Hyundai HB20

Пока неизвестно, получит ли HB20 новые моторы, а вот электрическая установка семейству вряд ли светит – как и в России, электрокары в Бразилии спросом не пользуются. В линейку двигателей нынешней модели входят четырехцилиндровый «атмосферник» Gamma 1.6 (122 л.с. на бензине и 128 л.с. на этаноле), трехцилиндровый безнаддувный Kappa 1.0 (75/80 л.с.) и его турбированная версия (98/105 л.с.). Коробки – пяти- или шестиступенчатая «механика», шестиступенчатый «автомат».

1 / 3 Нынешний седан Hyundai HB20S 2 / 3 Нынешний седан Hyundai HB20S 3 / 3 Нынешний кросс-хэтч Hyundai HB20X

Актуальный хэтч сегодня стоит от 43 990 реалов, что эквивалентно примерно 781 000 рублей по актуальному курсу. Седан обойдется минимум в 48 190 реалов (около 856 000 рублей). Отметим, для Бразилии это привлекательные цены. Например, седан Renault Logan там стоит от 47 990 реалов (примерно 852 000 рублей). Благодаря невысоким по местным меркам ценам, по итогам прошлого года семейство HB20 занимает вторую строчку в списке самых популярных автомобилей Бразилии: реализовано около 138 000 хэтчбеков и седанов. На первом месте находится семейство Chevrolet Onix (примерно 258 000 машин).