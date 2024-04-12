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  • Кроссовер iCar V23 от Chery представлен вместе с родственным кроссвэном iCar X25

Кроссовер iCar V23 от Chery представлен вместе с родственным кроссвэном iCar X25

12.04.2024 196 0 0

Компания Chery провела в Китае презентацию компактного электрического кроссовера V23 нового дочернего бренда iCar и засветила на ней ещё одну новинку — однообъёмный кроссвэн iCar X25. Дизайн обеих новинок подчёркивает приключенческий дух бренда iCar.

Chery является одним из главных адептов мультибрендовой стратегии в автопроме, её уже как следует вкусили российские автомобилисты, но бренд iCar до нас пока не добрался. Бренд iCar был запущен ровно год назад, его первенец — электрический компактный кроссовер iCar 03 — вышел на домашний рынок в декабре, на ряде внешних рынков (например, в Таиланде) его будут продавать как Jaecoo 6. Второй серийной моделью iCar станет кроссовер V23, близкий по размерам к iCar 03, но имеющий более брутальную внешность.

iCar V23
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iCar V23
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iCar V23
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iCar V23
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iCar V23
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iCar V23
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Бренд iCar адресован молодым горожанам, любящим зависать в соцсетях, но при этом готовым в любой момент отправиться с друзьями на отдых за город. Эмблему iCar в виде буквы «i» разработал Цао Сюэ — автор талисмана (панды) зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. В облике iCar V23 буква «i» нашла отражение в форме декоративных накладок под поворотниками на передних крыльях. В целом же дизайн iCar V23 — это сборник цитат легендарных внедорожников: в китайской машине можно увидеть черты Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-класса и Toyota Land Cruiser J40.

iCar V23
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iCar V23
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Салон iCar V23 имеет примерно ту же квадратно-гнездовую архитектуру, что салон iCar 03, но отличается от последнего более кондовым дизайном и имеет отдельный блок микроклимата с тремя классическими вращающимися рукоятками — для современных китайских машин это редкость несусветная. Квадратная нашлёпка на распашной двери багажника имеет встроенный фонарь и предназначена для хранения зарядного кабеля.

iCar V23
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iCar V23
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iCar V23
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iCar V23
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Габаритная длина iCar V23 — 4220 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1845 мм, колёсная база — 2730 мм, дорожный просвет — 206-212 мм в зависимости от модификации. О силовых установках информации пока нет, известно лишь, что на рынок iCar V23 выйдет во второй половине текущего года как электромобиль (заднеприводный с одним электромотором и полноприводный с двумя электромоторами), позже гамму пополнят plug-in гибридные версии типа range extender с бензиновым ДВС в роли удлинителя электрического запаса хода.

iCar X25
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iCar X25
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iCar X25
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Год назад в рамках презентации бренда iCar вместе с кроссовером iCar 03 было анонсировано электрокупе iCar GT с посадочной формулой 2+2, но серийным оно пока не стало — ближайшими новинками будут различные кроссоверы. Сегодня на презентации iCar V23 на сцену выкатили эффектный однообъёмный кроссвэн iCar X25 с внушительным дорожным просветом, камерами вместо зеркал и двустворчатой распашной багажной дверью. Технических подробностей об этой модели пока нет совсем. Ожидается, что в течение двух-трёт ближайших лет продуктовая линейка iCar разрастётся до шести-восьми моделей.

кроссовер компактвэн Китай электромобиль новинки Chery iCar

 

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