  Кроссовер iCAUR V27 от Chery, который привезут в Россию: новые подробности и фото салона

Кроссовер iCAUR V27 от Chery, который привезут в Россию: новые подробности и фото салона

25.11.2025

Бренд iCar/iCAUR провел еще одну презентацию своего нового флагманского кроссовера с брутальным обликом. На родине заказы начнут принимать уже в декабре, а в следующем году модель доберется и до российского рынка.

Первый показ кроссовера с индексом V27 суббренда компании Chery состоялся еще в августе, причем вовсе не в Китае, а в Дубае. На экспортных рынках, напомним, марка носит название iCAUR. Теперь же состоялась презентация модели на родине, где бренд называется iCar: ее провели на проходящем сейчас автосалоне в Гуанчжоу. В рамках китайского дебюта озвучили новые подробности о SUV. Кроме того, публике впервые продемонстрировали интерьер новинки. Но сначала вновь пробежимся по внешности.

Кроссовер iCar/iCAUR V27 получил нарочито брутальный облик. Автомобиль имеет внушительные бамперы, массивные накладки на колесных арках, прямоугольные фары с интегрированными светодиодными кольцами ходовых огней, вертикальные блоки задних фонарей и распашную багажную дверь. В Китае V27 будет доступен как с кофром на корме, так и с запаской. Еще одна фишка – две продольные стеклянные секции на крыше. На родине модели также обещан автопилот Falcon 700 с лидаром над лобовым стеклом.

Длина локального iCar V27 – 4909 или 5055 мм (с кофром/запаской), ширина равна 1976 мм, высота – 1894 мм (с рейлингами), колесная база – 2910 мм. Несмотря на солидные габариты кроссовер строго пятиместный. Заявленный объем багажника – 715 литров, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 1818 литров.

В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы. Под центральным планшетом есть ряд физических клавиш. На тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки, отвечающая за выбор режима движения шайба и неприкрытые подстаканники. Управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок.

Кроссовер iCar V27 представляет собой подзаряжаемый гибрид. Силовая установка включает работающую в режиме генератора бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и батарею емкостью 34,3 кВт*ч. Китайские СМИ пишут, что модель предложат как с задним, так и с полным приводом. Первая модификация имеет электромотор мощностью 143 л.с., два электродвигателя V27 4WD вместе выдают 455 л.с. Сообщается, что только на электротяге кроссовер проедет свыше 200 км по китайскому циклу CLTC, суммарная дальнобойность – примерно 1200 км. Полноприводная топ-версия наберет первую «сотню» менее чем за 5 секунд.

В Китае прием «слепых» заказов (без объявления цен) откроют в декабре, поставки клиентам стартуют в первом квартале следующего года. И в 2026-м же кроссовер iCAUR V27 доберется до России.

1 комментарий
25.11.2025 12:11
Иван Сергеев

Годы идут, а желторотые как продолжали клепать Хаотаи Болигеры, так и продолжают.

