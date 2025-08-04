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  • Chery представила брутальный кроссовер iCAUR V27, его привезут в Россию

Chery представила брутальный кроссовер iCAUR V27, его привезут в Россию

04.08.2025 544 0 1

В Дубае провели первый показ нового SUV суббренда Chery. Модель представляет собой последовательный гибрид. По предварительной информации, она будет доступна с задним или полным приводом. До России новинка может добраться в следующем году.

Пару лет назад фирма Chery запустила в Китае марку под названием iCar. На родине гамма сейчас включает компактные электрические кроссоверы iCar 03 и iCar V23. Бренд присутствует и на экспортных рынках, вот только в некоторых странах это iCAUR. По неофициальным данным, переименование потребовалось, чтобы не было проблем с компанией Apple, которая вроде бы первой зарегистрировала название iCar. Материнская Chery активно взялась продвигать свой бренд за рубежом. Поэтому первый показ новой модели провели вовсе не в Поднебесной, а в Дубае: на днях там представили флагманский кроссовер iCAUR V27. Впрочем, ожидается, что дебютным рынком для новинки станет родной Китай, где SUV появится уже как iCar V27.

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В официальных сообщениях iCar/iCAUR V27 называют внедорожником, но, по предварительным данным, это все же кроссовер с несущим кузовом. Как и остальные модели суббренда Chery, флагман получил брутальный облик. V27 имеет внушительные бамперы, массивные накладки на колесных арках, прямоугольные фары со встроенными светодиодными кольцами ходовых огней, вертикальные блоки задних фонарей и распашную багажную дверь с запаской. А на крыше есть две продольные стеклянные секции. В целом же внешне iCAUR V27 напоминает сразу и Land Rover Defender, и нынешний Toyota Land Cruiser Prado.

Согласно глобальному сайту марки iCAUR, длина V27 равна 5045 мм (возможно, с учетом наружной запаски), ширина – 1976 мм, высота – 1894 мм. Колесная база составляет 2900 мм.

Интерьер сам производитель еще не продемонстрировал. Но тестовые образцы уже попадались фотошпионам. Внутри iCAUR V27 – интегрированный в переднюю панель приборный экран и отдельный гигантский планшет мультимедиа, под которым есть ряд физических клавиш. На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки, шайба (скорее всего, она отвечает за управления различными функциями) и пара неприкрытых подстаканников.

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iCAUR V27 представляет собой последовательный гибрид. Объявлено, что в состав силовой установки входит бензиновый турбомотор 1.5 (работает в режиме генератора). Но информации об электрической начинке пока нет. Китайские профильные СМИ пишут, что кроссовер будет доступен с задним или полным приводом, и что суммарная отдача полноприводной модификации составляет 455 л.с.

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В Китае гибрид стартует до конца текущего года. А в 2026-м бренд iCAUR официально выйдет и на российский рынок – к нам тоже привезут флагманский кроссовер V27.

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