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Кроссовер Jaguar F-Pace 60-х годов: каким он мог быть

16.01.2021 279 0 0

В наше время автомобильный мир всё больше охватывает мода на кроссоверы, нам же стало интересно, как могли бы выглядеть подобные автомобили задолго до появления этого класса. Сегодня герой нашей статьи – британский Jaguar.

 

Первый серийный кроссовер Jaguar под именем F-Pace появился в 2016 году, став серийной версией концепта С-Х17, показанного в сентябре 2013 года на Франкфуртском автосалоне. В сентябре прошлого года была представлена рестайлинговая версия обычного кроссовера, а в декабре – заряженной модели SVR. Кроссовер F-Pace очень хорошо вписался в модельный ряд английского бренда, всегда славившегося своими спортивными автомобилями. А насколько хорошо мог бы выглядеть такой автомобиль, появись он на свет лет 60 назад?

Ровно 60 лет назад начался выпуск легендарной спортивной модели E-Type, которая также по праву считается одним из самых красивых автомобилей в истории. Именно его мы и взяли за основу для нашего проекта. Кроссовер получил увеличенную колёсную базу, а салон существенно сместился вперёд, благодаря чему стало возможным появление дополнительной пары дверей. При всём при этом автомобиль сохранил одну из главных внешних особенностей E-Type – длинный капот. Автомобиль имеет значительно увеличенный дорожный просвет (у E-Type он составляет 140 мм), не в последнюю очередь благодаря более крупным колёсам. Кузов, сохранив стиль оригинальной модели, стал более высоким, а задние стойки имеют меньший наклон, что благотворно сказывается на объёме багажного отсека. Купе обладает очень маленькими дверьми с высоким порогом, кроссовер же получил более широкие двери, закрывающие собой пороги.

Модель первой серии, выпускавшаяся с 1961 по 1968 годы, оснащалась двумя бензиновыми 6-цилиндровыми моторами объёмом 3,8 и 4,2 литра, имеющими при этом одинаковую мощность – 265 л.с. Они позволяли E-Type разогнаться до 100 км/ч за 6,9 и 7 секунд соответственно, максимальная скорость составляла более 240 км/ч. Привод задний, коробка передач – механическая 4-ступенчатая.

Jaguar E-Type I Series
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Jaguar E-Type I Series
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Jaguar E-Type I Series
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Что же касается современного F-Pace, то обновлённый прошлой осенью кроссовер сегодня предлагается в России по цене от 4 442 000 рублей (2.0 D AT, 199 л.с.). Бензиновый 249-сильный вариант 2.0 Т обойдётся минимум на 162 тысячи дороже. На вершине гаммы – вышеупомянутый SVR с 5-литровым V8 мощностью 550 л.с., базовая стоимость такого автомобиля составляет 8 069 000 рублей.

Рестайлинговый Jaguar F-Pace
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Рестайлинговый Jaguar F-Pace
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Рестайлинговый Jaguar F-Pace
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И ещё немного классики: предлагаем ознакомиться со статьями, посвящёнными опыту владения седанами Daimler Double-Six и Jaguar XJ40 Sovereign.

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