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  • Кроссовер Jeland J6 с полным приводом обзавёлся ценником на российском рынке

Кроссовер Jeland J6 с полным приводом обзавёлся ценником на российском рынке

10.08.2026 686 0 0
Кроссовер Jeland J6 с полным приводом обзавёлся ценником на российском рынке

Рекомендованная розничная цена новой версии паркетника молодой «местной» марки равна 2 899 000 рублей.

Появление на авторынке РФ марки Jeland – результат партнёрства российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Первенцем молодого бренда стал паркетник Jeland J6, рассекреченный весной 2026 года, в продажу он поступил в июне. Во второй половине июля компания официально анонсировала модификацию с иной «начинкой», а теперь обнародована её стоимость.

На фото: Jeland J6 AWD

Полноприводный паркетник Jeland J6 оснащается турбомотором TGDI с непосредственным впрыском топлива, его объём составляет 1,6 литра, максимальная отдача равна 150 л.с., крутящий момент – 275 Нм (доступен в диапазоне от 2000 до 3500 об/мин). Этот двигатель работает в паре с семиступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями «мокрого» типа.

Как Колёса.ру сообщали ранее, новая версия Jeland J6 получила систему полного привода с электромагнитной многодисковой муфтой (автоматически подключает заднюю ось при снижении сцепления передних колёс с поверхностью) и функцией, помогающей уменьшать пробуксовку. Такой модификации положено шесть режимов ездовой электроники – Eco (экологичный), Normal (нормальный), Sport (спорт), Snow (cнег), Mud (грязь) и 4x4 (внедорожный).

На старте продаж Jeland J6 AWD будет предлагаться только в одной комплектации – топовой Престиж. Рекомендованная розничная цена новой версии модели равна 2 899 000 рублей. Для сравнения, уже представленный на рынке переднеприводный SUV доступен в трёх исполнениях: стоимость стартового варианта Актив составляет 2 300 000 рублей, за среднюю версию Комфорт просят 2 549 000 рублей, покупка топового Престиж обойдётся в 2 699 000 рублей. Напомним, у него под капотом располагается 1,5-литровая турбочетвёрка (147 л.с., 210 Нм), идущая в комплекте с 6DCT.

На фото: салон Jeland J6 AWD

Известно, что в списке оснащения новой версии Jeland J6 числятся: оригинальные легкосплавные колёсные диски размером 19 дюймов, панорамная крыша, многослойные передние стёкла, атмосферная подсветка салона, передние кресла с вентиляцией, система кругового обзора 540° (с функцией «прозрачное шасси»). Ещё паркетнику положен виртуальный щиток приборов диагональю 8,88 дюйма, информационно-развлекательная система с восьмиядерным процессором и тачскрином диагональю 13,2 дюйма, а также акустику с восемью динамиками.

У Jeland J6 днище и скрытые полости получили обработку воском и дополнительные слои антикоррозийных материалов, в том числе антигравийную и антишумную защиту. Зимний пакет включает в себя подогрев всех сидений, обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Для автомобиля предусмотрена возможность установки тягово-сцепного устройства для буксировки прицепа.

Производство полноприводной версии Jeland J6 организовано по технологии полного цикла на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), эта площадка сейчас принадлежит холдингу «АГР» (ранее ей владели концерн GM, затем компания Hyundai). Дата старта продаж новинки на российском рынке станет известна позднее.

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Обновлено 11.08.2026
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