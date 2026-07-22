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У кроссовера Jeland J6 появится версия с полным приводом

22.07.2026 81 0 0
У кроссовера Jeland J6 появится версия с полным приводом

Новая модификация паркетника получит 150-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

О появлении на авторынке РФ новой «местной» марки под названием Jeland стало известно в начале февраля 2026 года. Она является одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Первенцем молодого бренда стал паркетник Jeland J6, который был рассекречен ещё весной, а в продажу поступил в прошлом месяце. Теперь компания официально анонсировала модификацию с другой техникой.

На фото: Jeland J6

Речь идёт о Jeland J6 AWD: у такого кроссовера под капотом расположат турбомотор TGDI с непосредственным впрыском топлива, его объём равен 1,6 литра, мощность – 150 л.с., максимальный крутящий момент – 275 Нм (доступен в диапазоне от 2000 до 3500 об/мин). Двигатель работает в паре с семиступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями «мокрого» типа.

Новой модификации положена система полного привода с электромагнитной многодисковой муфтой (автоматически подключает заднюю ось при снижении сцепления передних колёс с поверхностью) и функцией, помогающей снижать пробуксовку, а также шесть режимов ездовой электроники – Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Offroad.

На фото: Jeland J6 AWD
На фото: Jeland J6 AWD
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На фото: Jeland J6 AWD
На фото: Jeland J6 AWD
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Как отметили в пресс-службе марки, на старте продаж полноприводный вариант будет предлагаться только в комплектации Престиж. Такой Jeland J6 получит оригинальные двухцветные легкосплавные колёсные диски, а в салоне на передней панели установят новый виртуальный щиток приборов диагональю 8,88 дюйма. Кроме того, его информационно-развлекательной системе положен восьмиядерный процессор.

На фото: салон Jeland J6 AWD

В список оснащения Jeland J6 AWD в исполнении Престиж также входят: многослойные передние стекла, панорамная крыша площадью 1,45 кв.м, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт), подогрев всех сидений, функция вентиляции передних кресел, акустика с восемью динамиками, набор водительских помощников, а также система панорамного обзора 540° с функцией «прозрачное шасси».

Для автомобиля предусмотрена возможность установки тягово-сцепного устройства для буксировки прицепа. Кузов паркетника оцинкован, скрытые полости обработаны антикоррозийными материалами. В зимний пакет Jeland J6 AWD входят в том числе обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В компании отметили, что производство полноприводной модификации Jeland J6 по технологии полного цикла организовано на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург), который сейчас принадлежит холдингу «АГР». Стоимость и дата старта продаж новинки станут известны позднее. Отметим, рекомендованная розничная цена актуального паркетника с передним приводом, 1,5-литровой турбочетвёркой (147 л.с., 210 Нм) и 6DCT варьируется в диапазоне от 2 290 000 до 2 699 000 рублей.

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