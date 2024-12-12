Кроссовер Jetour Shanhai L9 получит модный дизайн в стиле Li L9

Гибридный трехрядный паркетник Jetour Shanhai L9 стартовал в Китае под конец прошлого года. Этот кросс был первенцем линейки Shanhai с отдельным логотипом, которую принадлежащая компании Chery марка создала специально для электрифицированных машин (сегодня помимо L9 гамма включает еще четыре модели). Причем россиянам SUV тоже так или иначе знаком, ведь он сделан на базе доступного у нас чисто бензинового Jetour X90 Plus. Так вот, теперь выяснилось, что, несмотря на недолгую рыночную карьеру гибрида, уже готовится рестайлинг: фото модернизированного Shanhai L9 внесли в базу Минпрома КНР.

Обновленный Jetour Shanhai L9 1 / 2 Обновленный Jetour Shanhai L9 2 / 2

Кроссовер получит модный ныне среди китайских производителей гладкий «нос», как у Li L9. Кстати, два других паркетника электрифицированной линейки Jetour – Shanhai L6 и Shanhai L7 – такое оформление имеют изначально. Рестайлинг также принесет Shanhai L9 другие бамперы и задние фонари. Кроме того, кроссовер лишится неокрашенного пластикового обвеса – его выполнят в цвет кузова. По предварительным данным, длина кроссовера увеличится на 49 мм до 4911 мм.

Обновленный Jetour Shanhai L9

Интерьер пока не засвечен, при этом в сертификате обновленного Jetour Shanhai L9 наряду с семиместной версией еще заявлено шестиместное исполнение.

Обновленный Jetour Shanhai L9

Ожидается, что кроссовер предложат с прежней техникой. В состав установки Shanhai L9 входят бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и два электромотора суммарной мощностью 271 л.с. Но привод только передний. Дорогим версиям положена батарея емкостью 19,43 кВт*ч, с ней дальнобойность на электротяге составит 108 км по китайскому циклу CLTC.

Дореформенный Jetour Shanhai L9 1 / 4 Дореформенный Jetour Shanhai L9 2 / 4 Дореформенный Jetour Shanhai L9 3 / 4 Дореформенный Jetour Shanhai L9 4 / 4

Полноценную премьеру обновленный Jetour Shanhai L9, вероятно, справит в следующем году.

Между тем кроссовер с дизайном дореформенного гибрида для КНР тоже присутствует в России: у нас он представлен как Soueast S09, при этом в РФ продают только «традиционные» версии.