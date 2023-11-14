Гибридный Jetour Shanhai L9 полностью рассекречен: новый салон и батарея под брюхом

В Китае состоялась официальная премьера новой линейки Shanhai принадлежащего компании Chery бренда Jetour, в неё войдут электрифицированные модели, первенцем стал Shanhai L9, сделанный на базе уже известного в России чисто «углеводородного» семейного кроссовера Jetour X90 Plus .

Расширение модельного ряда Jetour даёт свои плоды: продажи этого дочернего бренда Chery в Китае за первые три квартала 2023 года, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), выросли по сравнению с продажами в январе-сентябре 2022 года на 19,9% до 120 892 автомобилей, дополнительный рост должна обеспечить электрифицированная (читай — гибридная) линейка Shanhai с собственным логотипом. В течение двух ближайших лет в линейку Shanhai войдут восемь разномастных гибридов, а первой моделью стал крупный plug-in гибридный кроссовер Jetour Shanhai L9 с тремя рядами кресел.

От исходного «углеводородного» кроссовера с индексом X90, что выпускается с 2019 года, гибридный Shanhai L9 отличается модной зауженной «оптикой» и более рафинированным декором, но прикрученная к днищу тяговая батарея несколько испортила профиль и уменьшила дорожный просвет. Любопытно, что на официальных рендерах новинки батарейный «провис» под днищем не показан, но на живых снимках китайского журнала Autohome он хорошо заметен, причём по правому борту батарею обходит выпускной коллектор, изначально расположенный по центру. Короче говоря, исходный кузов не был рассчитан на установку plug-in гибридной силовой установки, поэтому конверсия получилась не очень аккуратной.



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Габаритная длина Jetour Shanhai L9 — 4862 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1784 мм, колёсная база — 2850 мм. Силовая установка гибрида сделана с расчётом только на передний привод, в неё входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор SQRH4J15 (156 л.с., 220 Нм), двойной электромотор (271 л.с., 395 Нм) и 2-ступенчатая коробка передач DHT, максимальная совокупная мощность системы — 427 л.с. До 100 км/ч Shanhai L9 разгоняется за 7,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.



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Ёмкость тяговой батареи базовой версии Air Light не указана, известно лишь, что с ней запас хода на электротяге составляет 55 км по циклу CTC, у продвинутых версий Air, Pro и Max батарея ёмкостю 19,43 кВт·ч позволяет проехать на электротяге 108 км, а в гибридном режиме запас хода кроссовера с полностью заправленным баком (60 л) составляет 1100 км. Снаряженная масса варьируется от 1870 до 1922 кг в зависимости от модификации. Штатные колёса — 18-, 19- либо 20-дюймовые.



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Салон у гибрида почти полностью новый, более премиальный и минималистичный на вид, чем у исходного Jetour X90 Plus, вместо двухэкранного табло установлены раздельные приборный и мультимедийный экраны, причём на мультимедийный экран завязаны все второстепенные функции, отдельного блока микроклимата больше нет, а на центральном тоннеле между передними креслами появился лоток с беспроводной зарядкой для двух смартфонов. Конфигурация салона может быть 5- либо 7-местной, объём багажника не указан.



В Китае Jetour Shanhai L9 на стадии предварительных продаж стоит от 166 900 юаней (2,1 млн рублей в переводе по текущему курсу), реальная минимальная розничная цена будет, как водится в Китае, немного ниже.

Jetour Shanhai T-L 1 / 2 Jetour Shanhai L6 2 / 2

Сегодня были также засвечены две ближайшие новинки линейки Shanhai — угловатый кроссовер Shanhai T-L и купеобразный L6, они сделаны на базе «углеводородных» Traveler и Dashing соответственно, подробности о них станут известны позже.

