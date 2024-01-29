Кроссовер Jetour T2 получил хардкорную спецверсию перед дебютом в России

От стандартной модели новое исполнение отличилось еще более внушительным обликом. Спецверсия пока доступна только на домашнем рынке, причем хардкорный SUV выйдет ограниченным тиражом.

В России брутальный кроссовер Jetour T2 только готовится к старту продаж (марка Jetour принадлежит компании Chery), а вот в Поднебесной модель присутствует с августа прошлого года, там она зовется Traveler. Теперь же у SUV на родине появилась лимитированная спецверсия: с китайского имя нового исполнения можно перевести как JMK Traveler Silver Dragon Wings (другое обозначение – Stargazer). Ну и отметим, что JMK – это Jetour Makers Kingdom, нечто вроде «придворного» тюнинг-ателье бренда.

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У нового варианта еще более внушительные бамперы и оригинальные 20-дюймовые колеса, обутые во внедорожную резину. На капоте появилась накладка, на левом борту – лесенка, на правом – дополнительный бокс, а на крыше установили «многофункциональную платформу». Кроме того, у Traveler Silver Dragon Wings собственная радиаторная решетка, на которой вместо надписи с названием марки красуется диодная горизонтальная полоска (надпись Jetour перенесли выше). Наконец, на распашной багажной двери есть кофр, а вертикальные блоки фонарей поместили в «клетки».



Внутри же хардкорный кросс практически полностью повторил стандартный T2/Traveler, разница лишь в цветах материалов отделки. В салоне – «сплющенный» руль, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. JMK Traveler Silver Dragon Wings сделан на базе одной из дорогих комплектаций, так что в списке оборудования еще значатся подогрев и вентиляция передних сидений, система выбора режима движения, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе.



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Двигатель перешел с обычного кроссовера – это бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 254 л.с., которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Новая версия имеет полный привод с муфтой BorgWarner шестого поколения на задней оси и блокировку заднего дифференциала. К слову, в Китае еще можно купить SUV с турбомотором 1.5 (184 л.с.), плюс для машин с двухлитровым двигателем вдобавок предусмотрен классический восьмиступенчатый автомат.



Стандартный Jetour Traveler. В России такой кроссовер появится под индексом T2 1 / 3 Стандартный Jetour Traveler. В России такой кроссовер появится под индексом T2 2 / 3 Стандартный Jetour Traveler. В России такой кроссовер появится под индексом T2 3 / 3

Всего будет выпущено 3000 кроссоверов JMK Traveler Silver Dragon Wings, цена – 219 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,7 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, стандартный Jetour Traveler стоит от 139 900 до 184 900 юаней (около 1,7 млн – 2,3 млн рублей).



Что же касается России, то у нас старт продаж Jetour T2 намечен на март, модель предложат с 2.0T и полным приводом, цены еще не объявлены. Пока нет информации о том, будет ли в РФ представлен «прокачанный» кроссовер.