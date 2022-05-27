Кроссовер Lexus RX следующего поколения снова показался на тизерах

До премьеры «пятого» паркетника осталось всего несколько дней. По предварительным данным, у модели будет минимум две гибридные версии.

Первый официальный тизер кроссовера Lexus RX следующего, пятого по счету, поколения распространили на прошлой неделе. И вот новые изображения: сам Лексус целиком показал «личико» модели, а ресурс Lexus Enthusiast раздобыл картинку кормы. Презентация паркетника намечена на 1 июня текущего года.

Lexus RX достанутся новые фары, при этом светодиодные росчерки ходовых огней сохранят. Над радиаторной решеткой появится вставка, окрашенная в цвет кузова, благодаря чему издалека будет казаться, что фамильное «веретено» поменяли на «трапецию». Кроме того, модель получит более агрессивный передний бампер. У кросса по-прежнему будет «парящая» крыша, а задние фонари сделают в виде единой плашки.

Интерьер еще не засвечен. Скорее всего, «пятый» Lexus RX обзаведется новой мультимедийной системой с увеличившимся в размерах и повернутым к водителю дисплеем, как у последнего Lexus NX и электрокросса Lexus RZ.



Предполагается, что RX переедет на «тележку» GA-K, созданную в рамках тойотовской архитектуры TNGA. Некоторые японские СМИ прочат модели минимум пару гибридных версий – «обычную» и с возможностью подзарядки от электросети (впервые для RX). Атмосферный двигатель V6 3.5, вероятно, отправят в отставку – вместо него будет «турбочетверка» 2.4 (входит в гамму Lexus NX и американского кросса Toyota Highlander нового модельного года).

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Напомним, предыдущий Lexus RX в строю с 2015 года, модернизацию он пережил в 2019-м. Этот кросс еще имеет растянутый трехрядный вариант с приставкой L, однако модель нового поколения такую версию вряд ли получит, ведь на подходе большой кроссовер Lexus TX.

