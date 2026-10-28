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  • Кроссовер Li i6: всего год на рынке, высокий спрос, и уже обновление

Кроссовер Li i6: всего год на рынке, высокий спрос, и уже обновление

28.10.2026 1201 0 1
Кроссовер Li i6: всего год на рынке, высокий спрос, и уже обновление

Компания Li Auto начала продажи модернизированного электрокросса i6. Паркетнику улучшили оснащение, ему также досталась более мощная батарея.

Похожий на минивэн пятиместный электрический кроссовер Li i6 стартовал в Китае лишь осенью прошлого года. Местной публике он приглянулся, сегодня паркетник является одной из самых популярных моделей всего рынка КНР. Так, по данным BestSellingCarsBlog, в январе – сентябре 2026-го i6 разошелся тиражом 160 221 экземпляр. Тем не менее, компания Li Auto решила освежить электрокар. Модернизированный Li i6 анонсировали в начале октября, а теперь он поступил в продажу.

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Дизайн экстерьера менять не стали. Разве что ручки дверей теперь полускрытые, а не выдвижные, расширена палитра цветов кузова. Ну и еще Li i6 обрел новые матричные фары от полноценного минивэна Li Mega, хотя они в прежних корпусах.

Паркетник стал ниже на 15 мм, высота теперь составляет 1655 мм. Остальные размеры прежние: длина – 4950 мм, ширина – 1935 мм, колесная база – 3000 мм. Li i6 по умолчанию имеет 20-дюймовые диски, за доплату предусмотрены 21-дюймовые. Объем багажника составляет 724 литра. Под крышкой капота есть дополнительный отсек, причем его отныне можно открыть просто касанием, отдав команду голосом или через мобильное приложение.

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В салоне почти всю площадь передней панели все так же занимает гигантское табло. Но если у дореформенного Li i6 это два экрана в одном корпусе (15,7 дюйма каждый), то обновленный паркетник получил единый 29-дюймовый дисплей, как у дебютировавшего недавно флагманского Li i9. Приборного экранчика на руле больше нет, роль приборки полностью возложена на проекционный дисплей. Кроссовер еще обрел более комфортные передние кресла (в частности, улучшен массажер). А за работу электроники теперь отвечают Qualcomm 8797 и еще более мощный чип Mach 100 собственной разработки Li Auto.

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Li i6 имеет 800-вольтовую архитектуру. Как и прежде, кроссовер предложен с задним или двухмоторным полным приводом, пневмоподвеска идет по умолчанию. Двигатели модернизировать не стали. Базовый паркетник – это 340-сильный мотор (425 Нм), суммарная отдача полноприводного i6 – 544 л.с. и 660 Нм. А вот батарея новая, опять же, собственной разработки компании. С аккумулятором емкостью 96 кВт*ч заднеприводный Li i6 проедет 780 км по циклу CLTC, с 0 до 100 км/ч он разгоняется за 6,8 секунды. Запас хода полноприводной версии – 710 км, первую «сотню» такой кроссовер наберет за 4,8 секунды. У дореформенного паркетника батарея CATL емкостью 87,3 кВт*ч, запас хода – 720 и 660 км.

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Кроссовер Li i6 по-прежнему доступен в единственной комплектации. Помимо упомянутых пневмоподвески, 29-дюймового экрана и массажера, в нее также входят: стеклянная крыша, подогрев и вентиляция всех кресел, бокс с функциями подогрева и охлаждения (раньше это была опция), две площадки для беспроводной зарядки и автопилот с лидаром над лобовым стеклом. За доплату можно заказать расширенный комплекс водительских ассистентов и второй чип Mach 100 для еще более эффективной работы этого «набора», а также 21-дюймовый экран для задних пассажиров (в этом случае в крыше будут две стеклянные секции).

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После обновления цены фиксированной комплектации остались прежними. Заднеприводный Li i6 стоит 249 800 юаней (около 3,02 млн рублей по актуальному курсу), полноприводный – 269 800 юаней (3,26 млн рублей).

Между тем в следующем году электрокросс Li i6 привезут Европу, но там, как ожидается, будут продавать дореформенную модель.

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