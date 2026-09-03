Кроссовер Li L9 нового поколения доступен к заказу в России: объявлена цена

В новом поколении паркетник Li Auto подрос и стал мощнее. На российском рынке свежий L9 сейчас представлен в единственной роскошной комплектации.

В Китае премьера флагманского кроссовера Li L9 новой, второй по счету генерации состоялась в самом начале текущего года. Такой паркетник получил «фамилию» Livis. На родине продажи SUV стартовали весной. А теперь свежий шестиместный Li L9 Livis стал доступен к заказу и в России. Напомним также, что с прошлого года компания Li Auto официально представлена на нашем рынке.

Li L9 Livis имеет активное 800-вольтовое шасси. Как отметили в российском офисе компании, «для каждого колеса предусмотрен независимый гидронасос, благодаря чему система может управлять вертикальной артикуляцией колес и активно противодействовать кренам кузова и дорожным неровностям». Кроме того, подвеска автоматически меняет высоту кузова в зависимости от условий движения. Наконец, шасси «сочетает электронное рулевое управление (steer-by-wire) с системой управления задними колесами».

Длина кроссовера нового поколения равна 5255 мм, ширина – 2000 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3125 мм. Для сравнения, длина адресованного РФ предыдущего Li L9 составляет 5218 мм, расстояние между осями – 3105 мм.

Полноприводный Li L9 Livis оснащен новой последовательно-гибридной силовой установкой (REEV). Система нашего кроссовера включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя, которые вместе выдают 571 л.с. и 710 Нм. L9 Livis укомплектован батареей емкостью 72,7 кВт*ч, поддерживающей сверхбыструю зарядку. Только на электротяге кроссовер проедет 350 км по циклу WLTC, суммарный запас хода – 1370 км. С места до «сотни» Li L9 Livis разгоняется за 4,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Предыдущий паркетник имеет систему с совокупной мощностью 449 л.с. (620 Нм) и батарею на 52,3 кВт*ч, его дальнобойность в электрорежиме – 235 км, а до 100 км/ч прежний L9 разгоняется за 5,3 секунды.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

На передней панели нового L9 Livis установлен единый 29-дюймый дисплей с разрешением 6K, российская версия вдобавок получила сервисы Яндекса. Среди других мер адаптации для РФ – появление зарядного разъема стандарта CCS2, совместимого с распространенной у нас зарядной инфраструктурой. А еще мобильное приложение Li Auto полностью доступно на русском языке.

Сейчас Li L9 Livis доступен к заказу в единственной роскошной комплектации. В списке оборудования нашего кроссовера заявлены: адаптивные матричные фары, 22-дюймовые диски, проекционный дисплей, подогрев, вентиляция и массажер сидений (кресла первого и второго рядов еще имеют откидные подставки для ног), интеллектуальный семизонный климат-контроль, 10-литровый бокс с функциями подогрева и охлаждения, 21-дюймовый экран для задних пассажиров, аудиосистема с 33 динамиками. Разумеется, есть и самый современный комплекс водительских ассистентов. Среди опций – электрический фаркоп, подножки с электроприводом и электрохромное затемнение стекол второго и третьего рядов.

Рекомендованная цена Li L9 Livis без учета акций – от 12 690 000 рублей. В компании также отметили, что на официально поставляемые в Россию кроссоверы распространяется заводская гарантия сроком 3 года или 100 000 км пробега, на тяговую батарею и компоненты электропривода – 8 лет или 160 000 км, на кузов от сквозной коррозии – 6 лет или 100 000 км.