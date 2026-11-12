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Кроссовер Lincoln Aviator EX8: больше официальных фото

12.11.2026 322 0 0
Кроссовер Lincoln Aviator EX8: больше официальных фото

Бренд Lincoln продолжает подогревать интерес к своему новому большому SUV. Полноценную презентацию проведут в конце месяца, в продажу модель поступит в следующем году.

Гибридный кроссовер Lincoln Aviator EX8 без камуфляжа показали в Китае накануне. Тогда же представители компании провели брифинг для местных журналистов, посвященный названию и дизайну модели. Теперь опубликованы дополнительные фирменные изображения. Как несложно догадаться, новый SUV пока адресован только китайскому рынку, его будут производить локально – выпуск наладят на заводе совместного предприятия Changan Ford.

Напомним, что, по версии марки, знакомое имя присвоили совершенно новой модели, так как по габаритам она ближе именно к «просто» Aviator, хотя по своему формату свежий SUV больше тяготеет к Lincoln Navigator. Буква E в EX8 означает электрификацию, X — сегмент SUV. Ну а 8 – это «восьмая серия», к которой в Китае принято относить большие, но пятиместные кроссоверы.

Lincoln Aviator EX8 получил гигантскую радиаторную решетку, к ней примыкают довольно крупные фары с интегрированными диодными полосками ходовых огней. Ниже расположены компактные противотуманки. Задние фонари сделали в виде единой плашки – тоже с LED-полосками. На бамперах и по бокам имеются серебристые вставки. Кроссоверу еще достались стеклянная крыша и комплекс водительских ассистентов с лидаром. Багажная дверь, судя по разошедшимся по Сети картинкам с презентации, — двухсекционная, с откидывающимся нижним бортом, который предлагается использовать в качестве лавочки.

Длина Lincoln Aviator EX8 равна 5055 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1790 или 1800 мм, колесная база – 3010 мм. Для сравнения, длина китайского «просто» Aviator – 5080 мм, расстояние между осями – 3025 мм.

Интерьер сама марка еще не показала. Не исключено, что почти всю площадь передней панели занимает огромное табло мультимедийной системы.

Кроссовер Lincoln Aviator EX8 представляет собой подзаряжаемый гибрид. В состав силовой установки входит бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.), который, возможно, работает в режиме генератора. Информации об электрической составляющей по-прежнему нет.

Официально объявлено о том, что полноценную премьеру Lincoln Aviator EX8 проведут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в конце ноября. Старт продаж намечен на первую половину следующего года.

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