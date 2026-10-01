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  • Кроссовер Lynk & Co 20 на замену Z20: другой дизайн и новая начинка

Кроссовер Lynk & Co 20 на замену Z20: другой дизайн и новая начинка

01.10.2026 325 0 0
Кроссовер Lynk & Co 20 на замену Z20: другой дизайн и новая начинка

Марка Lynk & Co начала продажи компактного электрического паркетника с индексом 20. Пятидверка представлена с единственным 333-сильным мотором на задней оси и с двумя вариантами батареи.

Электрокросс Lynk & Co 20 анонсировали еще летом, но лишь сейчас компакт стал доступен к покупке в Китае. Паркетник объявлен совершенно новой моделью, однако на деле это рестайлинговая и переименованная пятидверка Lynk & Co Z20 (в Европе дореформенный кроссовер известен как Lynk & Co 02). Исходный электрокар дебютировал в самом конце 2024 года. Напомним также, что изначально бренд Lynk & Co был совместным проектом Geely и Volvo, но ныне это суббренд Джили.

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Паркетник сохранил фирменные для марки дневные ходовые огни в виде светодиодных «игреков». Фары – новые. Их перенесли выше, вдобавок они стали у́же. Еще заменили бамперы, на багажной двери появился спойлер. Кроссовер отныне уже в базе имеет комплекс водительских ассистентов с лидаром над лобовым стеклом (у старого Z20 лидара нет). 

За доплату для Lynk & Co 20 доступен спортивный пакет – это чуть более внушительный обвес. Кроме того, опционально предусмотрено карбоновое антикрыло.

Lynk & Co 20 с опциональными обвесом и антикрылом
Lynk & Co 20 с опциональными обвесом и антикрылом
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Lynk & Co 20 с опциональными обвесом и антикрылом
Lynk & Co 20 с опциональными обвесом и антикрылом
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Lynk & Co 20 с опциональными обвесом и антикрылом
Lynk & Co 20 с опциональными обвесом и антикрылом
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Длина Lynk & Co 20 равна 4495 мм против 4460 мм у Z20. Остальные габариты остались прежними: ширина – 1845 мм, высота – 1573 мм, колесная база – 2755 мм. Модели положены 18- или 19-дюймовые диски. Паспортный дорожный просвет в зависимости от исполнения – 186 или 188 мм (без нагрузки). Объем багажника составляет 450 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда этот показатель увеличится до 1410 литров. У всех версий, за исключением базовой, спереди есть дополнительный отсек на 125 литров.

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В салоне – модернизированная передняя панель. На дверях вместо кнопок появились механические ручки. Паркетник также получил полноценный двухэтажный тоннель, тогда как Lynk & Co Z20 имеет «тумбу» с крышкой. На тоннеле расположены физические клавиши, «хрустальная» шайба и неприкрытые подстаканники, а начиная со второй по старшинству комплектации на нем также находится площадка для беспроводной зарядки. Приборный экран на 10,2 дюйма, мультимедийная система с планшетом диагональю 15,4 дюйма и двухзонный климат-контроль входят в список стандартного оборудования всех версий.

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Во всех исполнениях, кроме, опять же, базового, еще есть подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, аудиосистема с 23 динамиками. Богатые комплектации – это также проекционный дисплей. Среди опций – спрятанный в центральном подлокотнике отсек с функциями подогрева и охлаждения, отдельный холодильник под крышкой капота.

Lynk & Co 20 обрел 800-вольтовую архитектуру. Как и прежде, кроссовер исключительно заднеприводный. Электромотор – новый, мощностью 333 л.с. Батареи тоже заменили. В начальных версиях паркетник оснащен аккумулятором емкостью 61,52 кВт*ч, с ним «двадцатка» проедет 545 км по циклу CLTC. У предтопового и самого дорогого вариантов батарея емкостью 70,01 кВт*ч, запас хода – 630 км (показатель паркетника со спорт-пакетом – 580 км). Прежний Lynk & Co Z20 был представлен с электромотором мощностью 238 или 340 л.с. и батареей емкостью 51,2 или 61,47 кВт*ч, его запас хода – 430 или 530 км.

Без учета акций электрокросс Lynk & Co 20 обойдется в 123 800 – 163 800 юаней (около 1,5 млн – 2,03 млн рублей по текущему курсу). Когда обновится европейский Lynk & Co 02 – информации пока нет.

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