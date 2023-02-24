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Кроссовер McLaren: каким он может быть

24.02.2023 10 0 0

В последние годы большинство производителей спорткаров вышли на постоянно растущий рынок кроссоверов, и McLaren остаётся одной из немногих компаний, которая пока этого не сделала. А как могла бы выглядеть вседорожная модель от этой фирмы?

Первым подобным примером можно считать Porsche Cayenne, премьера которого состоялась в 2002 году. Другие спортивные бренды начали входить в этот класс значительно позже, а теперь кроссоверы уже продемонстрировали в том числе те компании, которые ранее всегда открещивались от подобных моделей, среди них – Ferrari и её Purosangue, который показали в сентябре прошлого года. Главной мотивацией для присутствия в классе кроссоверов является, конечно же, показатели прибыли, которые у решившихся на подобный шаг компаний обычно сильно возрастают, а в некоторых случаях и вовсе являются единственным способом избежать банкротства. По этой же причине и английская компания McLaren готовит свою версию вседорожной модели.

Рендер кроссовера McLaren

Пока нет никакой информации о том, как будет выглядеть новинка, поэтому мы можем лишь ориентироваться на нынешний модельный ряд автопроизводителя. Представленный на рендерах паркетник получил узкие фары, визуально совмещённые с вертикальными боковыми воздухозаборниками, и полоски светодиодных габаритов. Боковины сделаны пластичными, подобно другим моделям бренда, а дверные ручки скрыты в проходящей через двери выштамповке. Сзади наиболее характерными элементами являются вытянутые по горизонтали фонари и массивная контрастная вставка с диффузором в нижней части бампера.

Рендер кроссовера McLaren

Что касается технической части будущего кроссовера, то пока в компании заявляли лишь о намерении выпустить модель с электрической силовой установкой. Таким образом, McLaren планирует решить сразу две задачи – выйти на рынок кроссоверов и разработать электрическую платформу, которая ляжет в основу целого семейства автомобилей. Также компании предстоит найти либо построить новые производственные, так как нынешних для новой модели уже явно недостаточно.

Спорткары McLaren 765LT и McLaren Artura
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Спорткары McLaren 765LT и McLaren Artura
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Спорткары McLaren 765LT и McLaren Artura
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Спорткары McLaren 765LT и McLaren Artura
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Премьера новинки может состояться после 2026 года.

Напомним, в прошлом году McLaren решила выпустить 25 одноместных суперкаров Solus GT, эта модель изначально была разработана для игры Gran Turismo. Также ранее мы опубликовали большую статью, посвящённую мифам и фактам про McLaren F1.

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