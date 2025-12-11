Кроссовер MG Hector, брат Chevrolet Captiva: грядёт ещё один рестайлинг

Пятиместный паркетник Hector в гамме марки MG появился в 2019 году, а в 2020-м у него появилась трехрядная версия с другим дизайном и приставкой Plus. Модель выпускают и продают исключительно в Индии. Причем это не оригинальная разработка бренда: донором стал уже почивший «китаец» Baojun 530, на базе которого создана и нынешняя бензиновая Chevrolet Captiva (не путать со свежими электрифицированными Captiva). Полноценный рестайлинг индийский MG Hector пережил в 2023 году, тогда все модификации получили единый дизайн, хотя трехрядный вариант остался Плюсом. А теперь анонсирован еще раз доработанный Hector – премьера такого кроссовера намечена на 15 декабря.

На тизерах видно, что кроссоверу достанется новая радиаторная решетка – со сдвоенными хромированными «штрихами» вместо блестящих же ромбов. Еще заменят передний бампер, а у расположенных сверху отдельных ходовых огней будет другая диодная начинка. Кроме того, палитру цветов кузова пополнит новый синий оттенок.

Размеры обновленного MG Hector еще не озвучены. Длина актуального кроссовера равна 4699 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1760 мм. Колесная база составляет 2750 мм.

Интерьер марка пока не засветила. Но тестовые образцы уже попадались шпионам, и те смогли заглянуть внутрь. Судя по тем фото, MG Hector сохранит вертикальный 14-дюймовый планшет. При этом индийцы считают, что саму мультимедиа модернизируют. Ну и еще ожидается, что вентиляция будет не только у передних сидений, но и у кресел второго ряда. Вдобавок могут улучшить комплекс систем безопасности.

По неофициальным данным, технику реформы не затронут. Нынешний MG Hector доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 (143 л.с.) и турбодизелем 2.0 Multijet II (170 л.с.), оба мотора сочетаются с шестиступенчатой механикой, бензиновый двигатель также может работать в паре с вариатором. Привод в любом случае только передний.

Все подробности о рестайлинговом кроссовер MG Hector узнаем уже через несколько дней.