Новинки ×

Кроссовер Nammi 06 от Dongfeng раскрылся до премьеры

20.02.2025 74 0 0

В Сеть выложили сертификационные фото второй модели отдельной марки Nammi – компактного паркетника. В отличие от первенца кроссовер получил довольно агрессивный облик. Кроме того, у него будет более мощный мотор.

Электрокросс Nammi 06 анонсировали еще на прошлой неделе. Сам производитель продолжает публиковать тизеры. Однако внешность и основные характеристики уже рассекречены: сертификат пятидверки появился в свежем каталоге Минпрома КНР. В Поднебесной паркетник станет второй моделью отдельного электрического Nammi-бренда, который входит в состав Dongfeng (марка «выросла» из одного из многочисленных подразделений концерна). Он присоединится к хэтчбеку Nammi 01. Напомним, хэтч поставляют и на экспорт, включая Европу, вот только на внешних рынках он представлен под маркой материнской компании Dongfeng.

Если «единичка» получилась нарочито милой, то облик паркетника, напротив, выполнили в агрессивном стиле. Nammi 06 получил «клыкастые» светодиодные фары и задние фонари, довольно внушительные бамперы и массивный неокрашенный обвес. Кроссоверу положены 17- или 18-дюймовые колеса. Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что, как и у Nammi 01, внутри установлены отдельные экраны приборки и мультимедиа, а между передними креслами имеется «парящая» консоль.

1 / 2
2 / 2

По предварительным данным, в основе кроссовера лежит собственная платформа Dongfeng под названием Quantum Architecture 3, на которой построен и хэтчбек. Длина Nammi 06 равна 4306 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2715 мм. Таким образом, по своим габаритам паркетник близок, например, к Volvo EX30 или BYD Yuan Up/Atto2. Ну и для сравнения, длина электрохэтча Nammi 01 составляет 4020 мм, расстояние между осями – 2663 мм.

Свежий тизер Nammi 06

Для кроссовера Nammi 06 пока заявлен один электромотор мощностью 184 л.с. Вероятно, он расположен на передней оси. О батарее информации еще нет. Родственный хэтчбек Nammi 01 в Китае сейчас предложен с 95-сильным двигателем (также установлен спереди) и аккумулятором емкостью 31,45 или 42,3 кВт*ч. Запас хода «единички» в зависимости от версии – от 310 до 430 км по циклу CLTC.

Хэтчбек Nammi 01, он же Dongfeng Box на некоторых экспортных рынках
1 / 3
Хэтчбек Nammi 01, он же Dongfeng Box на некоторых экспортных рынках
2 / 3
Хэтчбек Nammi 01, он же Dongfeng Box на некоторых экспортных рынках
3 / 3

На домашний рынок Nammi 06 должен выйти во втором квартале текущего года. Паркетник, очевидно, окажется дороже хэтчбека (от 65 800 юаней или 813 000 рублей по актуальному курсу), но у него все равно будут привлекательные цены. Позже новинку наверняка отправят на экспорт – уже под брендом Dongfeng и, возможно, с другим именем. Так, тот же Nammi 01 в некоторых странах представлен как Dongfeng Box.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Nammi Nammi 06 Dongfeng
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Hyundai Accent II (LC) с пробегом: АКП лучше механики и ГРМ как расходник В первой части материала о Hyundai Accent мы выяснили, что одна из первостепенных задач при покупке такой машины – это найти кузов без сквозных дыр в салон, и что примитивная электрика не с... 635 16 0 19.02.2025
Статьи / Путешествия Проехали БАМ от края до края на автомобиле Байкало-Амурская магистраль – одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Отпраздновать 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали можно разными способами. Но самый... 1182 0 2 18.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Штрафы за нарушение ПДД с января 2025 года: что изменилось Все слышали, что с 1 января 2025 года вступил в силу федеральный закон № 490-ФЗ от 26 декабря 2024 года. Этот закон внес поправки в КоАП, которые ввели новые штрафы за нарушение ПДД и измени... 449 0 0 17.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68226 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23849 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15272 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
16 Седан Hyundai Accent II (LC) с пробегом: АКП лучше механики и ГРМ как расходник
10 Кроссовер Новый кроссовер Lada B-Cross: первые изображения
9 Авторынок Ослабевшая Audi идёт в лакшери-сегмент вслед за DS и Jaguar
Новые комментарии
Change privacy settings