Кроссовер Nammi 06 от Dongfeng раскрылся до премьеры

В Сеть выложили сертификационные фото второй модели отдельной марки Nammi – компактного паркетника. В отличие от первенца кроссовер получил довольно агрессивный облик. Кроме того, у него будет более мощный мотор.

Электрокросс Nammi 06 анонсировали еще на прошлой неделе. Сам производитель продолжает публиковать тизеры. Однако внешность и основные характеристики уже рассекречены: сертификат пятидверки появился в свежем каталоге Минпрома КНР. В Поднебесной паркетник станет второй моделью отдельного электрического Nammi-бренда, который входит в состав Dongfeng (марка «выросла» из одного из многочисленных подразделений концерна). Он присоединится к хэтчбеку Nammi 01. Напомним, хэтч поставляют и на экспорт, включая Европу, вот только на внешних рынках он представлен под маркой материнской компании Dongfeng.

Если «единичка» получилась нарочито милой, то облик паркетника, напротив, выполнили в агрессивном стиле. Nammi 06 получил «клыкастые» светодиодные фары и задние фонари, довольно внушительные бамперы и массивный неокрашенный обвес. Кроссоверу положены 17- или 18-дюймовые колеса. Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что, как и у Nammi 01, внутри установлены отдельные экраны приборки и мультимедиа, а между передними креслами имеется «парящая» консоль.

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По предварительным данным, в основе кроссовера лежит собственная платформа Dongfeng под названием Quantum Architecture 3, на которой построен и хэтчбек. Длина Nammi 06 равна 4306 мм, ширина – 1868 мм, высота – 1645 мм, колесная база – 2715 мм. Таким образом, по своим габаритам паркетник близок, например, к Volvo EX30 или BYD Yuan Up/Atto2. Ну и для сравнения, длина электрохэтча Nammi 01 составляет 4020 мм, расстояние между осями – 2663 мм.

Свежий тизер Nammi 06

Для кроссовера Nammi 06 пока заявлен один электромотор мощностью 184 л.с. Вероятно, он расположен на передней оси. О батарее информации еще нет. Родственный хэтчбек Nammi 01 в Китае сейчас предложен с 95-сильным двигателем (также установлен спереди) и аккумулятором емкостью 31,45 или 42,3 кВт*ч. Запас хода «единички» в зависимости от версии – от 310 до 430 км по циклу CLTC.

Хэтчбек Nammi 01, он же Dongfeng Box на некоторых экспортных рынках 1 / 3 Хэтчбек Nammi 01, он же Dongfeng Box на некоторых экспортных рынках 2 / 3 Хэтчбек Nammi 01, он же Dongfeng Box на некоторых экспортных рынках 3 / 3

На домашний рынок Nammi 06 должен выйти во втором квартале текущего года. Паркетник, очевидно, окажется дороже хэтчбека (от 65 800 юаней или 813 000 рублей по актуальному курсу), но у него все равно будут привлекательные цены. Позже новинку наверняка отправят на экспорт – уже под брендом Dongfeng и, возможно, с другим именем. Так, тот же Nammi 01 в некоторых странах представлен как Dongfeng Box.