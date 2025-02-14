От милоты к агрессивности: Dongfeng анонсировал кроссовер Nammi 06

Опубликованы тизеры второй модели марки Nammi – компактного паркетника с довольно агрессивным обликом. На домашний рынок новинка, вероятно, выйдет позже в этом году. Впоследствии кроссовер наверняка отправят на экспорт, но уже под другим брендом и, возможно, с другим именем.

В Китае Nammi ныне является отдельным электрическим брендом концерна Dongfeng, он «вырос» из одного из многочисленных подразделений производителя. На данный момент в линейке присутствует лишь одна модель – простенький, но стильный хэтчбек Nammi 01. К слову, пятидверку продают и за пределами КНР, включая Европу. Однако на экспортных рынках она представлена под маркой материнской компании, причем в некоторых странах у нее еще и другое имя – Dongfeng Box. Так вот, скоро гамму Nammi-бренда расширят: в Сеть выложили тизеры электрического кроссовера Nammi 06.

Nammi 06 1 / 2 Nammi 06 2 / 2

Если у хэтча Nammi 01 «милый» дизайн экстерьера, то паркетник, наоборот, получит довольно агрессивный облик – у него будут «клыкастые» диодные фары и задние фонари. Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что, как и «единичка», кроссовер будет иметь отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, а между передними креслами установят «парящую» консоль.

Nammi 01 1 / 2 Nammi 01 2 / 2

О «начинке» Nammi 06 концерн Dongfeng не рассказал. Местные СМИ полагают, что в основу кроссовера ляжет собственная платформа компании под названием Quantum Architecture 3. На этой «тележке» построен и Nammi 01. Длина последнего составляет 4020 мм, колесная база – 2663 мм. В Китае хэтчбек доступен с единственным 95-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 31,45 или 42,3 кВт*ч. Запас хода хэтча в зависимости от версии – от 310 до 430 по китайскому циклу CLTC.

Интерьер Nammi 01

Ожидается, что на домашний рынок электрокроссовер Nammi 06 выйдет в текущем году. Хэтчбек Nammi 01 сейчас стоит от 65 800 юаней, что эквивалентно примерно 812 000 рублей по актуальному курсу. Паркетник, очевидно, окажется дороже, но и у него наверняка будут привлекательные цены. Впоследствии «шестерку» могут отправить на экспорт – уже под брендом Dongfeng, и, возможно, с новым именем.