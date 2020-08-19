Новинки ×
  • Кроссовер Nissan Kicks: грядёт альтернативный рестайлинг (турбомотор тоже, вероятно, будет)

Кроссовер Nissan Kicks: грядёт альтернативный рестайлинг (турбомотор тоже, вероятно, будет)

19.08.2020 82 0 0

Компания Nissan готовится обновить компактный паркетник в Бразилии. Там модели обещан свой дизайн, также ей прочат турбодвигатель. Возможно, будет и гибрид, но такую версию придется подождать.

 

Именно в Бразилии в 2016-м состоялась мировая премьера серийного кроссовера Nissan Kicks. Сегодня там предлагаются машины локальной сборки (поначалу SUV туда привозили из Мексики), с бразильского завода их также поставляют на некоторые другие рынки Латинской Америки. В этом году паркетник обновился, вот только первыми такую модель получили Таиланд и Япония, а ведь в этих странах исходный Кикс не продавался вообще! Бразильцам же придется подождать до следующего года, зато у их версии будут свои особенности.

Как рассказал в интервью местному изданию Motor1 глава бразильского подразделения Nissan, паркетник будет отличаться от представленной в Азии модели (она же глобальная – Kicks представлен во многих странах) и снаружи, и внутри. Чем именно – топ-менеджер не уточнил. Напомним, «мировой» SUV после рестайлинга обзавелся новыми радиаторной решеткой и передним бампером, иными фарами (на светодиодах), а в фонарях заменили начинку. В салоне обновок меньше – свежая мультимедийная система и иной декор.

Nissan Kicks после рестайлинга, версия для Японии
1 / 3
Nissan Kicks после рестайлинга, версия для Японии
2 / 3
Nissan Kicks после рестайлинга, версия для Японии
3 / 3

В Бразилии Киксу также может достаться турбомотор, но тут опять же без подробностей. В Motor1 считают, что наиболее подходящий кандидат – это «турбочетверка» 1.3, разработанная альянсом Renault-Nissan вместе с концерном Daimler. Таким мотором уже оснащаются наши Renault Arkana и Kaptur (на российских версиях он выдает 150 л.с.). Турбодвигатель 1.3 есть и у индийского Nissan Kicks (156 л.с.), правда, в Индии доступен совсем другой кросс: он построен на платформе B0, тогда как в остальных странах продают модель, созданную на «тележке» V. Есть и другая версия насчет турбомотора – бразильский Кикс может получить литровую «турботройку», которая дебютирует на индийских компактвэне Renault Triber и маленьком кроссе Nissan Magnite (ожидается, что мощность составит около 95 л.с.).

А еще в Бразилии Kicks прочат фирменную гибридную систему e-Power – только с ней пока и представлена рестайлинговая модель в Таиланде и Японии. Главная особенность установки в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние же колеса вращает электродвигатель, установленный на месте коробки. В состав системы таиландской и японской версий входят трехцилиндровый «атмосферник» HR12DE 1.2 (79 или 82 л.с., в зависимости от страны), электромотор EM57 с пиковой отдачей в 129 л.с. и литий-ионная батарея емкостью 1,57 кВт*ч. У бразильского кроссовера технику могут заменить, к тому же установку e-Power он, по предварительным данным, обретет лишь в 2022 году.

Актуальный Nissan Kicks для Бразилии
1 / 3
Актуальный Nissan Kicks для Бразилии
2 / 3
Актуальный Nissan Kicks для Бразилии
3 / 3

Нынешний Nissan Kicks в Бразилии представлен с безальтернативной атмосферной «четверкой» HR16DE 1.6 мощностью 114 л.с., она работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Полного привода у кроссовера нет – только передний (как и в других странах).

На бразильском рынке кросс возглавляет личный рейтинг продаж марки: в 2019-м выбор на Kicks остановили 56 062 покупателя, что на 20% больше, чем годом ранее. В общем списке самых востребованных SUV (по итогам прошлого года) модель Nissan находится между Hyundai Creta (57 460 единиц, +17%) и Honda H-RV (49 488 штук, +3%).

В России Kicks не продают, официальных заявлений о планах вывести модель на наш рынок компания Nissan пока не делала, хотя информация о том, что сборку наладят в РФ, гуляет по Сети давно. Если кросс все же и появится в нашей стране, то российская версия, скорее всего, окажется аналогом индийского Кикса (то есть наш вариант также будет на платформе B0).

кроссовер Бразилия авторынок новинки Nissan Nissan Kicks

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Nissan Qashqai I с пробегом: гниль в багажнике и дешевый кожзам Qashqai был не первым, не вторым и даже не десятым кроссовером в истории мирового автопрома. Некоторые компании к моменту выхода этой модели выпускали SUV уже больше 10 лет. И всё-таки это з... 152 0 0 19.08.2020
Статьи / Авто недели Можно попроще, можно посложнее: стоит ли покупать Ford Kuga II за 1,3 миллиона рублей Сегодня мы в очередной раз обратимся к классическому вопросу: кроссовер за миллион-полтора – какой купить? Вариантов здесь масса: те, кто готов отдавать эти деньги за машину в возрасте 8-12... 7593 6 1 18.08.2020
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Skoda Kodiaq Kodiaq на нашем рынке появился не так уж давно – всего пару лет назад. И у меня были некоторые сомнения: а найду ли я в отзывах что-то более-менее объективное и интересное? Сомневался я зря.... 6556 4 0 18.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 53106 7 151 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 44949 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 33360 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings