Кроссовер Nissan Kicks: грядёт альтернативный рестайлинг (турбомотор тоже, вероятно, будет)

Именно в Бразилии в 2016-м состоялась мировая премьера серийного кроссовера Nissan Kicks. Сегодня там предлагаются машины локальной сборки (поначалу SUV туда привозили из Мексики), с бразильского завода их также поставляют на некоторые другие рынки Латинской Америки. В этом году паркетник обновился, вот только первыми такую модель получили Таиланд и Япония, а ведь в этих странах исходный Кикс не продавался вообще! Бразильцам же придется подождать до следующего года, зато у их версии будут свои особенности.

Как рассказал в интервью местному изданию Motor1 глава бразильского подразделения Nissan, паркетник будет отличаться от представленной в Азии модели (она же глобальная – Kicks представлен во многих странах) и снаружи, и внутри. Чем именно – топ-менеджер не уточнил. Напомним, «мировой» SUV после рестайлинга обзавелся новыми радиаторной решеткой и передним бампером, иными фарами (на светодиодах), а в фонарях заменили начинку. В салоне обновок меньше – свежая мультимедийная система и иной декор.

Nissan Kicks после рестайлинга, версия для Японии 1 / 3 Nissan Kicks после рестайлинга, версия для Японии 2 / 3 Nissan Kicks после рестайлинга, версия для Японии 3 / 3

В Бразилии Киксу также может достаться турбомотор, но тут опять же без подробностей. В Motor1 считают, что наиболее подходящий кандидат – это «турбочетверка» 1.3, разработанная альянсом Renault-Nissan вместе с концерном Daimler. Таким мотором уже оснащаются наши Renault Arkana и Kaptur (на российских версиях он выдает 150 л.с.). Турбодвигатель 1.3 есть и у индийского Nissan Kicks (156 л.с.), правда, в Индии доступен совсем другой кросс: он построен на платформе B0, тогда как в остальных странах продают модель, созданную на «тележке» V. Есть и другая версия насчет турбомотора – бразильский Кикс может получить литровую «турботройку», которая дебютирует на индийских компактвэне Renault Triber и маленьком кроссе Nissan Magnite (ожидается, что мощность составит около 95 л.с.).



А еще в Бразилии Kicks прочат фирменную гибридную систему e-Power – только с ней пока и представлена рестайлинговая модель в Таиланде и Японии. Главная особенность установки в том, что бензиновый мотор не связан с колесами, он работает только как генератор электроэнергии, передние же колеса вращает электродвигатель, установленный на месте коробки. В состав системы таиландской и японской версий входят трехцилиндровый «атмосферник» HR12DE 1.2 (79 или 82 л.с., в зависимости от страны), электромотор EM57 с пиковой отдачей в 129 л.с. и литий-ионная батарея емкостью 1,57 кВт*ч. У бразильского кроссовера технику могут заменить, к тому же установку e-Power он, по предварительным данным, обретет лишь в 2022 году.

Актуальный Nissan Kicks для Бразилии 1 / 3 Актуальный Nissan Kicks для Бразилии 2 / 3 Актуальный Nissan Kicks для Бразилии 3 / 3

Нынешний Nissan Kicks в Бразилии представлен с безальтернативной атмосферной «четверкой» HR16DE 1.6 мощностью 114 л.с., она работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Полного привода у кроссовера нет – только передний (как и в других странах).



На бразильском рынке кросс возглавляет личный рейтинг продаж марки: в 2019-м выбор на Kicks остановили 56 062 покупателя, что на 20% больше, чем годом ранее. В общем списке самых востребованных SUV (по итогам прошлого года) модель Nissan находится между Hyundai Creta (57 460 единиц, +17%) и Honda H-RV (49 488 штук, +3%).

В России Kicks не продают, официальных заявлений о планах вывести модель на наш рынок компания Nissan пока не делала, хотя информация о том, что сборку наладят в РФ, гуляет по Сети давно. Если кросс все же и появится в нашей стране, то российская версия, скорее всего, окажется аналогом индийского Кикса (то есть наш вариант также будет на платформе B0).