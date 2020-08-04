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  • Nissan напомнил о бюджетном кроссе Magnite перед дебютом конкурента от Kia: теперь фото салона

Nissan напомнил о бюджетном кроссе Magnite перед дебютом конкурента от Kia: теперь фото салона

04.08.2020 255 0 0

Первым рынком для нового компактного паркетника Nissan станет Индия. Там модель, как ожидается, будет доступна с двумя бензиновыми моторами на выбор. Привод же только передний.

 

На индийском рынке в сегменте кроссов длиной до четырех метров (таким машинам там положены налоговые льготы) ожидается пополнение: на этой неделе дебютирует паркетник Kia Sonet (аналог Hyundai Venue), к премьере также готовятся модели Toyota (перелицованная Suzuki Vitara Brezza) и Renault. Маленький SUV будет и у Nissan, его назвали Magnite, причем в виде концепта паркетник засветили еще в июле, но тогда марка раскрыла только экстерьер. А теперь опубликованы изображения салона. На картинках запечатлен интерьер именно прототипа, однако, как и в случае с внешним обликом (серийный кросс уже попадался фотошпионам), внутри товарная модель сильно не изменится.

Архитектура передней части салона такая же, как у родственного компактвэна Renault Triber (вэн и Magnite делят «тележку» CMF-A), но дизайн все же свой. Особенности – черно-бордовая отделка, иной руль, «прилепленный» к передней панели тачскрин мультимедийной системы и вроде бы полностью виртуальная «приборка» (у Triber цифровой спидометр). Как и вэн Renault, паркетник Nissan получил шайбы, управляющие климатической установкой, и кнопку запуска мотора. Ранее для Magnite также были заявлены камеры кругового обзора и круиз-контроль – у соплатформенного компактвэна Renault такого добра нет. Впрочем, это оборудование может достаться грядущему маленькому кроссу французской марки (в его основе тоже лежит платформа CMF-A).

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По предварительным данным, Магнит предложат с бензиновым трехцилиндровым «атмосферником» 1.0 (72 л.с.) от Triber и литровой же «турботройкой» мощностью около 95 л.с. (для Triber такой движок тоже заявлен, он появится в будущем; те же моторы, очевидно, будут и у родственного кросса Renault). Индийские профильные медиа пишут, что базовый двигатель комплектуется пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой, а турбомотору положены МКП или вариатор. Привод в любом случае только передний.

Концепт Nissan Magnite. Переднюю часть сделали в стиле рестайлингового хэтча Datsun redi-GO неслучайно: кросс должны были выпускать под маркой Datsun, но бренд скоро снова ликвидируют
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Концепт Nissan Magnite. Переднюю часть сделали в стиле рестайлингового хэтча Datsun redi-GO неслучайно: кросс должны были выпускать под маркой Datsun, но бренд скоро снова ликвидируют
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Концепт Nissan Magnite. Переднюю часть сделали в стиле рестайлингового хэтча Datsun redi-GO неслучайно: кросс должны были выпускать под маркой Datsun, но бренд скоро снова ликвидируют
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Ожидается, что на индийский рынок Magnite выйдет в начале 2021-го, хотя полноценную презентацию могут провести уже в этом году. Местные СМИ надеются стартовую цену в 525 000 рупий (около 519 000 рублей по актуальному курсу). Конкуренты стоят дороже: Hyundai Venue обойдется минимум в 670 000 рупий (662 000 рублей), а за Maruti Suzuki Vitara Brezza просят минимум 734 000 рупий (726 000 рублей).

После Индии Nissan Magnite должен появиться и на других развивающихся рынках, однако их список пока не разглашается. Что же касается России, то до нас такой кроссовер вряд ли доберется.

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